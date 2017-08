Vaak weg van huis? Zo zorg je dat je viervoeter niet eenzaam wordt

Veel hondenbezitters voelen zich schuldig wanneer ze lang van huis zijn. Het laatste wat je wil is immers dat je viervoeter eenzaam is, toch? Nou, daar blijkt een makkelijke oplossing voor te zijn: je geeft ‘m gewoon een luisterboek. Wait, what?

Honden zijn gewend omringd te worden door stemmen. Niet gek dus, dat het best stil voor ze is als jij een hele dag aan het werk bent. Hondengedragsdeskundige Cesar Millane komt nu met dé oplossing: geef je hond een audioboek. Zo voelt het toch alsof je doggy gezelschap heeft.

Of hiermee alles opgelost is, valt te betwijfelen – aaien en knuffelen is immers ook wat waard, lijkt ons. Cesar Millan beweert echter dat luisterboeken wel degelijk effectief zijn. Hij deed onderzoek naar de impact ervan op honden en concludeerde dat audioboeken positief gedrag teweegbrengen. Hij heeft – voor de Engelstalige honden onder ons – zelfs wat aanraders: The art of racing in the rain van Garth Stein, Winnie the Pooh van A.A. Milne en The wind in the willows van Kenneth Grahame.

Ben je van plan het te proberen? Let dan goed op het volume waarop je het boek afspeelt. ‘Elke hond is anders. Let op zijn gedrag om te zien of hij er goed op reageert en zorg dat het geluid niet te hard staat,’ vertelt Cesar aan Daily Mail. Wat ook kan helpen, is om een stem te vinden die lijkt op die van het baasje. Ben je een vrouw? Kies dan voor een vrouwelijke verteller.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Daily Mail | Beeld Sanoma Beeldbank