Vaarwel jeugdsentiment: jouw favoriete jeugdbladen stoppen ermee

Hitkrant, Cosmogirl en Girlz, je kon vroeger niet wachten totdat ze weer op je deurmat lagen. Je hele kamer hing vol met posters en alle quizzen (‘Zo weet je of ‘ie echt bij je past!) kende je uit je hoofd. Helaas moeten we vaarwel zeggen tegen dit jeugdsentiment, want de stekker wordt uit deze drie titels getrokken.

Afscheid

Volgens de uitgeverij van de bladen, Audax Publishing, zijn de titels niet winstgevend meer. Dat betekent dat we voorgoed afscheid moeten nemen van deze drie bladen. Van Girlz verschijnt deze week de laatste editie en Cosmogirl vult in half juni de laatste keer de schappen. Van de Hitkrant verscheen er sinds 2017 geen tweewekelijkse papieren versie meer, in plaats daarvan was de website erg up-to-date én bracht het tijdschrift zes keer per jaar een papieren special uit. Dat is nu dus allemaal verleden tijd.

De #Hitkrant is niet meer. Mijn eerste eigen abonnement, toen ik 12 werd. Hunkerend naar de woensdag dat íe kwam, nieuwsgierig naar de posters en smullen van alle rubrieken…..Heb zelfs wat ‘bijzondere’ covers bewaard. #nostalgie — Ies voor intimi (@Elle_Belle78) May 18, 2021

Omg noooo de Girlz heb ik nog een abonnement op gehad en de CosmoGirl kocht ik regelmatig… wat jammer! — Vivian (@VHVivianHester) May 17, 2021

De #Hitkrant stopt voorgoed. Wie is er niet groot mee geworden? Mooie herinneringen aan #posters in de jaren 70 blijven. @Hitkrant 😚🤔 pic.twitter.com/Is21cslUbM — w i m s l e b u s🤔🖋🧩🤨 (@wimslebus) May 18, 2021

Jeugdsentiment

Hoewel de tijdschriften verdwijnen, blijven de herinneringen altijd bestaan. Zo leerde we door de verschillende rubrieken dat je écht niet zwanger kan worden als je een potje had staan tongzoenen achter de school. Ook werden onze muren onder geplakt met posters van diverse hunks en boy- en girlbands (K-otic, anyone?). Ook onze make-up skills komen grotendeels uit van deze bladen. Maar, daarnaast ontstonden er ook romantische liefdesrelaties door deze bladen. Jos ontmoette hierdoor bijvoorbeeld zijn vrouw:

Einde aan de @Hitkrant. En dat nieuws raakt me. Aan de brievenrubriek van het blad dankte ik in 1975 mijn Japanse penvriendin. Zestien jaar oud begon ik met haar te schrijven. In 1979 bezocht ik haar in haar geboortestad Osaka. We werden verliefd. En zijn ruim 39 jaar getrouwd… pic.twitter.com/obCQnj6xRG — Hans V⭕️S (@voshans) May 17, 2021

