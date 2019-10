Op 28-jarige leeftijd maakte de Zweedse dj Avicii een einde aan zijn leven. Ruim een jaar na zijn dood geeft zijn vader voor het eerst een openhartig interview over de dood van Tim Bergling.

Al op jonge leeftijd ontdekten Klas en Anki Bergling dat hun zoon Tim last had van een angststoornis. ‘Toen hij 14 of 15 was, gingen we naar een psychiater. Daar werd Tim een stuk kalmer van,’ vertelt Klas in een interview met CBS This Morning. Hij stond zijn zoon ook bij tijdens het begin van zijn carrière. ‘Ik hield financiële zaken op orde. Ik streek zijn bonnetjes glad.’

Shock

Het besluit van Avicii om in 2016 te stoppen met optreden, had volgens Klas een goede uitwerking op hem. ‘Hij was een stuk gezonder en hij begon te sporten’, vertelt hij. Toch stapte Tim nog geen twee jaar later uit het leven. Een besluit dat voor Klas totaal onverwacht kwam. ‘We dachten echt dat hij aan de beterende hand was.’

Klas had veel moeite het besluit van zijn zoon te accepteren. Het woord ‘zelfmoord’ vermijdt hij nog steeds het liefst als hij praat over Tim’s dood. ‘Door het uit te spreken, voelt het toch alsof je zelf deels verantwoordelijk bent voor zijn lot.’

Tim Bergling Foundation

Met de Tim Bergling Foundation zet Klas zich nu in voor zelmoordpreventie. Hij wil een eind maken aan het taboe op mentale problemen onder jongeren. Klas is dan ook trots dat Tim zich gedurende zijn leven durfde uit te spreken over zijn struggles. ‘Ik vind het heel dapper van hem dat hij daarover durfde te praten.’

Klas hoopt dat zijn zoon zal worden herinnerd zoals hij was: ‘Een goed persoon, een goede producer. Hij had een goed hart.’

Terugkijken

Bekijk het hele interview hier:

I still feel sad when I think about @Avicii 😞💔 If you’re going through tough times, know that you’re not alone and that there is help, and there is hope 💗 Here’s his father opening up on his #MentalHealth and it’s 💯🙇‍♂️👇 https://t.co/koq7sN0D9E — Amrith Shanbhag (@amrith) October 23, 2019

113 Zelfmoordpreventie

Kamp je zelf met zelfmoordgedachten? Twijfel niet en bel 0900-0113 voor hulp, of chat anoniem via www.113.nl.