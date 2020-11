Het is hommeles in Huize Spears, maar what else is new? Toch krijgt de Britney Spears Saga nu een nieuwe wending. Vader Jamie Spears (68) heeft zich hard uitgelaten over de situatie van zijn dochter Britney (38). Hij zegt dat ‘ze zonder hem al lang failliet zou zijn geweest’.

Dat blijkt uit nieuwe documenten, uiteraard in handen van het doorgaans goed geïnformeerde TMZ.

Een moeilijk stokje

Aanleiding van de confronterende woorden van vader Spears zijn de juridische papieren die Britney Spears vorige week indiende bij de rechtbank. De zangeres wil haar vader als conservator laten schrappen, een rol die hij sinds haar wereldberoemde inzinking in 2008 op zich heeft genomen. Tot februari 2021 is Britney’s vader de aangewezen persoon om beslissingen te nemen over haar financiën en hij ziet geen reden om het stokje daarna terug te geven aan zijn dochter – of over te dragen aan een onafhankelijk bedrijf.

Daar is hij zo stellig in, omdat het volgens hem door hem komt dat Britney nog niet failliet is. Naar eigen zeggen heeft hij haar uit torenhoge schulden geholpen en heeft hij voorkomen dat de zangeres juridische problemen zou krijgen.

Wat wil Brit?

Volgens Sam Ingham, de advocaat van Britney Spears die haar onlangs vergeleek met een comateuze patiënt, gaat de situatie van de gevallen popprinses van kwaad tot erger. Zíj wil nooit meer op de bühne staan, papa Spears wil haar zo snel mogelijk weer op het podium krijgen. Maar volgens de verdediging van Britney kan de zangeres haar standpunten nergens kwijt: volgens haar advocaat laat de mentale toestand van de popzangeres momenteel niet toe dat ze enige verklaring zou opstellen of ondertekenen, waarin zou worden opgesteld wat ze zelf met haar leven wil doen.

#freebritney

Toch blijft het koffiedik kijken wat betreft Britney’s eigen wil. Wat wil ze nou echt? Fans geloven heilig in de #freeBritney-beweging en dat Britney tegen haar wil van haar vrijheden wordt beroofd. Dit baseren fans deels op uitlatingen van andere familieleden. Zoals Jayden, de 14-jarige zoon die Britney kreeg met haar ex-man Kevin Federline. “Hij is een grote klootzak, hij kan doodvallen”, liet die zich live op Instagram ontvallen, toen hem gevraagd werd naar zijn grootvader Jamie. Over de situatie van zijn moeder deed zoon Jayden vervolgens enkele onthullingen uit de doeken die fans zorgen baarden. “Het is lang geleden dat ik haar nog muziek zag maken”, bekende hij over zijn beroemde mama. “Ik weet het niet. Ik herinner me dat ik haar vroeg: ‘Mam, wat is er aan de hand met je muziek?’ En zij had zoiets van: ‘Ik weet het niet, schat. Ik vraag mij af of ik niet met alles moet stoppen.’”

Familie Spears

En dan is er nog moeder Lynne Spears, die onlangs naar de rechter stapte om haar dochter te bevrijden. Zij zou het toezicht graag willen overnemen van Jamie. En ook broer Bryan Spears (43) heeft zich nu voor het eerst uitgelaten over de toestand van zijn zus. Hij stelt dat de familie er veel baat bij heeft gehad dat zijn zus onder wettelijk toezicht staat, maar hij meent ook dat Britney al jaren probeert te ontsnappen aan de controle. Bryan kan zich dan ook goed voorstellen dat zijn zus de situatie grondig beu is.

“Ze wilde altijd al ontsnappen van die curatele, het is erg frustrerend”, zegt hij. “Of iemand nou goede bedoelingen heeft of een vervelende attitude heeft, als iemand je constant vertelt wat je moet doen, is dat frustrerend.” Bryan Spears maakt zich daarnaast zorgen over hoe het met de zangeres zal gaan als het gezag zou worden opgeheven en snapt dat sommige fans veronderstellen dat de zangeres “tegen haar wil wordt vastgehouden.”

Mocht Britney straks weer volledig verantwoordelijk zijn voor haar persoonlijke en financiële beslissingen, dan vraagt Bryan zich af hoe dat zijn zus zal vergaan. “Ze heeft al sinds haar 15de een team van mensen om zich heen, dus loopt iedereen straks weg of wordt dat team kleiner?” Hij voegt daaraan toe dat Britney niet is gewend om bijvoorbeeld zelf reserveringen te maken of auto te rijden. “Ik weet zeker dat het een aanpassing gaat vergen.”

Want het moet gezegd worden, de vreemde filmpjes die de 38-jarige zangeres op social media post geven weinig vertrouwen in een goede afloop.