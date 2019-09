Vader van Britney Spears houdt wettelijk gezag

Jamie Spears heeft het nog steeds voor het zeggen als het over zijn dochter Britney gaat. De vader van de zangeres hoorde van de rechter dat hij kan aanblijven als haar wettelijke gezagvoerder.

Britneys moeder Lynne sleepte haar ex-man voor de rechter in een poging het gezag in handen te krijgen. Maar dat is dus mislukt. De zaak werd afgelopen woensdag achter gesloten deuren behandeld, maar TMZ wist toch de details in handen te krijgen.

Mishandeld

De rechter oordeelde dat Jamie de beslissingen blijft nemen over zijn dochters zakelijke leven. Britneys vader nam eerder dit jaar afstand van zijn wettelijk gezag waar het om persoonlijke zaken gaat. Hij gaf aan dat dat om medische redenen was, maar Amerikaanse media vermoeden dat het ook iets te maken heeft met het omgangsverbod dat Jamie kreeg opgelegd nadat Britneys 14-jarige zoon Sean claimde te zijn mishandeld door zijn opa. Jamie zal vanaf januari de beslissingen over Britneys persoonlijke zaken weer maken.

Geen contact

Britney en haar vader zouden sinds het incident met Sean een maand geleden niet meer met elkaar gesproken hebben. Het zou ook slecht gaan met de mentale gesteldheid van de zangeres. Alle reden voor Britneys moeder om voor het gezag te gaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP