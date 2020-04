Vakantie in eigen huis: zo creëer je ook thuis dat hotelgevoel

Op vakantie of een weekendje weg gaat er de komende periode niet inzitten. Begint het gevoel van sleur op de loer te liggen? Creëer dan eens gewoon thuis dat hotelgevoel. Ben je er toch nog even ‘uit’.

In een hotel ga je lekker ontbijten in het bijbehorende restaurant of bestel je roomservice. Dat laatste kun je natuurlijk heel makkelijk naar je eigen slaapkamer halen door ontbijt op bed te (laten) serveren. We noemen heerlijke croissantjes, versgeperste jus d’orange, aardbeien… Loopt het water je al in de mond? Leg alles op een mooi plateau en genieten maar.

Thuis hotelgevoel

Prinses op de erwt

In een hotel in bed ploffen is nu net zo lekker omdat het beddengoed heerlijk zacht en fris is. Ook dat kun je natuurlijk gewoon thuis toepassen. Bestel een nieuwe set, wat heerlijke geurspray en you’re good to go. Het toevoegen van een hoop kussentjes wil ook nog weleens helpen (al gooi je die waarschijnlijk na één minuut al op de grond, maar ach).

Muziekje aan

Om een goede vibe te creëren, is muziek heel belangrijk. Op Spotify zijn genoeg afspeellijsten te vinden die jouw huis chill laten aanvoelen. Als je dat wilt natuurlijk: bij behoefte aan een partijtje zomer in huis kan latin muziek natuurlijk niet ontbreken. Turn the music up!

Bron: Fem Fem | Beeld: iStock