Vakantie naar Spanje? Met coronapaspoort ben je welkom

Vamos a la playa: vanaf juni ben je, als toerist (!!), weer welkom in Spanje, míts je een coronapaspoort hebt. Dat paspoort komt er in de vorm van een digitaal certificaat, waarop staat dat je 1. het coronavirus gehad hebt en bent genezen, 2. gevaccineerd bent of 3. een negatieve pcr-test hebt.

Dit systeem wordt nu op poten gezet, zo heeft Fernando Valdés, de Spaanse staatssecretaris van Toerisme, gisteren laten weten tijdens een overleg in Mexico. Het digitale systeem voor de coronapaspoorten wordt vanaf volgende maand getest. Werkt het naar behoren? Dan kun je vanaf juni weer Spanje.

Spanje, Portugal en Griekenland coronapaspoort

Het idee achter het plan van Valdés is om het herstel van de Spaanse toeristische sector te bevorderen. Maar, hij waarschuwt: het is natuurlijk niet de magische sleutel tot de oplossing van alle problemen. Spanje is overigens niet het enige land dat met coronapaspoorten wil gaan werken. Eerder meldde Griekenland en Portugal al dat ze met zo’n paspoort toeristen weer willen verwelkomen. Griekenland zou eventueel al aan de slag gaan met papieren voorlopers zolang het systeem nog niet ontwikkeld is, Portugal wil wachten op een systeem met QR-codes.

Bron: AD | Beeld: Getty Images