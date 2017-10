In tijden waarin iedereen actief is op social media, is het posten van een vakantiekiekje de snelste manier om je ego te boosten. Dan ziet iedereen dat je ‘de wereld aan het ontdekken’ bent en ‘de tijd van je leven’ hebt. Twee uur en 45 comments later vol jij je een echte influencer, wedden? In feite is het verlangen naar feedback zelfs zó sterk, dat de meeste mensen hier rekening mee houden bij het kiezen van hun vakantiebestemming. Volgens nieuw onderzoek vallen factoren als het weer en de kosten – lees: het plunderen van je spaarrekening – in het niet bij de likeability van je vakantiebestemming op social media.

‘Social return’

Onderzoekers van de Universiteit van Georgia hebben de relatie tussen de wens om te reizen naar een bepaalde bestemming – in dit geval Cuba – en de ‘social return’ onderzocht. Met social return wordt de hoeveelheid positieve feedback die de vakantiefoto gegenereerd op social media bedoeld. Op het moment van het onderzoek werden de reisbeperkingen voor Amerikanen naar Cuba tijdelijk opgeschort. Dat betekende dat Cuba plots een zeer populaire reisbestemming werd voor de Amerikanen. Met dat in het achterhoofd is onderzocht of de Amerikanen liever zo snel mogelijk Cuba bezoeken, vóórdat de nieuwigheid eraf was.

Social return scale

Stap één voor de onderzoekers was het ontwikkelingen van een ‘social return scale’. Deze schaal geeft aan met welke verwachtingen mensen hun vakantiekiekjes op social media plaatsen. Vervolgens werd aan 758 Amerikaanse reizigers gevraagd hoe ze de ‘social return scale’ zouden schalen voor een trip naar Cuba binnen één jaar, over vijf jaar en over 10 jaar. Ook vroegen ze aan de ondervraagden of ze daadwerkelijk een trip naar Cuba op de planning hadden staan.

Invloed

Volgens de resultaten van het onderzoek, gepubliceerd in Tourism Management, waren de verwachtingen hóóg. De ondervraagden gaven aan dat de hoeveelheid aan waarschijnlijke likes en positieve comments hun keuze om naar Cuba te gaan, hevig beïnvloedde. In andere woorden: hoe meer aandacht de ondervraagden online zouden genieten door hun vakantiefoto’s, hoe meer ze het tripje ook daadwerkelijk wilden boeken. Dat gezegd hebbende, wilden alle ondervraagden binnen nu en één jaar Cuba bezoeken.

Picture or it didn’t happen

Wat dit betekent? Ten eerste geeft dit onderzoek wederom aan dat social media voorgoed ons leven heeft veranderd. Vroeger, toen de koeien nog Bart heetten, werden vakantiefoto’s slechts bekeken door de naaste familie en vrienden. Meestal door een slaapverwekkende diashow. Vandaag de dag, kun je de vakantie van je vrienden continu volgen dankzij Instagram en Snapchat. Want hey, picture or it didn’t happen, toch?

Modern reizen

De onderzoekers concluderen dan ook dat het moderne reizen hevig is beïnvloed door social media. Naast kosten, bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van een bestemming, houden mensen nu ook rekening met het fotogenieke karakter van een stad. Immers, hoe mooier een bestemming, des te meer aandacht op social media.

Bron: Bustle, beeld: iStock