Een nieuw jaar, a fresh start. Dat betekent ook nieuwe vakantiedagen die je kan inzetten voor komend jaar. Bedank ons later maar, want met deze tips kun je er ongemerkt wat extra dagen bij sprokkelen. Zo ben je langer vrij, zonder meer dagen op te nemen.

Vakantiedagen in 2020

Een beetje slimme planner zorgt dat ze van meer vakantiedagen kan genieten dan dat ze er op hoeft te nemen. Krijg je bijvoorbeeld 27 vakantiedagen van je werkgever? Dan kun je er met dit simpele trucje maar liefst 54 vrije dagen van maken.

Extra extra extra

Als je fulltime werkt en dus een werkweek van veertig uur hebt, heb je volgens de wet recht op twintig vakantiedagen. De meeste werkgevers geven hun werknemers nog wat extra vakantiedagen, onder de noemer ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Dus check even goed hoeveel vakantiedagen jij tot je beschikking hebt, wat er van je persoonlijk keuzebudget nog af te halen valt of welke dagen je niet meer mee kan nemen naar volgend jaar.

Feestdagen

Ieder jaar zijn er trucjes om ervoor te zorgen dat je langer aan één stuk vrij bent. Nu komt het trucje om de hoek kijken. Zo is het bijvoorbeeld heel slim om je vakantiedagen in 2020 rondom officiële feestdagen te plannen, want dan kun je soms met slechts vijf vakantiedagen bijna twee weken vrij zijn.

Welke dagen je moet opnemen om de meeste vrije dagen te krijgen? Travelhunter heeft een mooi overzicht gemaakt.

Pasen

Tweede Paasdag valt zoals gewoonlijk op een maandag. Neem je de vier dagen erna vrij, dan heb je – met het weekend ervoor én erna meegerekend in totaal negen dagen vrij (11 t/m 19 april). Is Goede Vrijdag bij jou op werk óók een verplichte vrije dag, dan heb je maar liefst tien dagen vakantie.

Bevrijdingsdag vindt ieder jaar plaats op 5 mei, maar geldt niet ieder jaar als vrije dag; eens in de vijf jaar is dat zo. In 2020 is dat het geval en valt de datum op een dinsdag, dus kun je het weekend ervoor mooi verlengen door de maandag (4 mei) vrij te nemen. Dit kun je bovendien combineren met Koningsdag, wat een week eerder gevierd wordt. Die feestdag valt op een maandag, dus door 28 t/m 30 april en 1 en 4 mei vrij te nemen, ben je – inclusief de weekenden – elf dagen vrij. En dat terwijl je er maar vijf vakantiedagen voor inlevert.

Diezelfde maand, op donderdag 21 mei om precies te zijn, valt Hemelvaartsdag. Als je dus alleen de 22ste vrij neemt, ben je al vier dagen vrij voor slechts één vakantiedag. Je kunt je vrije tijd dan nog gemakkelijk verlengen door ook 25 t/m 29 mei niet te werken, want dat weekend valt Pinksteren. Hierdoor ben je tot en met de maandag vrij. Neem je nog vier extra dagen op (de dagen na Tweede Pinksterdag), dan kun je in totaal achttien (!) dagen vrij zijn door er slechts tien vakantiedagen voor in te ruilen.

Als je niet gebonden bent aan schoolvakanties, doe je er daarna goed aan om pas met de kerst weer vrije dagen op te nemen. De kerstdagen vallen in 2020 op vrijdag en zaterdag; nieuwjaarsdag vindt in 2021 op een vrijdag plaats. Neem je 21 t/m 24 en 28 t/m 31 december vrij, dan hoef je zestien dagen niet te werken.

Voor wat hoort wat

Als je alles bij elkaar optelt, heb je voor 27 vakantiedagen maar liefst 54 dagen vrij in 2020. Al betekent dat natuurlijk wel dat je tijdens de zomervakantie gewoon door moet werken. Dat lijkt ons in dit geval echter niet zo’n grote ramp, toch?

Bron: Flaironline.nl Bron beeld: Unsplash