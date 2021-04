Boeken maar: in dit vakantiehuisje in Drenthe verblijf je midden tussen de alpaca’s

Nu het nog maar de vraag is of we af kunnen reizen naar het buitenland deze zomer, wil je waarschijnlijk toch écht even weg. Al is het maar om te ontsnappen aan de vier muren waar je continu tegenaan moet staren. In dit vakantiehuisje in Drenthe verblijf je midden tussen de alpaca’s.

Hoe leuk!

Vakantiehuisje alpaca’s

Gelukkig slaap je niet letterlijk tússen de alpaca’s, maar is er wel nog enige luxe. Het huisje is geschikt voor zes personen en maak je geen zorgen, er is genoeg privacy. Elke kamer heeft een eigen badkamer en of dat nog niet genoeg is, is er óók nog een gedeeld zwembad.

Aan de wandel

Wat hebben de wollen dieren dan met je verblijf te maken? Nou, je kunt een wandeling met alpaca’s inplannen en er is de optie om de beestjes te voeren. Mocht je wel nog wat meer willen plannen, dan kan dat ook zeker. Het natuurhuisje is gelegen in Oosterhesselen en daar kun je prachtig wandelen en/of fietsen. Ja, we weten het, een wilde vakantie. Maar je moet maar zelf de slingers ophangen toch? Een verblijf boek je hier.

Bron: Holiday Guru | Beeld: Unsplash