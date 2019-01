Een meidenweekend dat volledig uit de hand loopt: ‘Vals’ is de Nederlandse thriller die je deze winter wilt zien

Vier vriendinnen gaan een weekendje weg naar de Belgische Ardennen. Ze sneeuwen in en er gebeuren rare dingen in en rondom het huis dat midden in de bossen ligt. Feline is opeens verdwenen en de onderlinge spanningen tussen de meiden komen bovendrijven. We hebben het over het plot van Vals, de Nederlandse thriller met Abbey Hoes, Holly Mae Brood, Olivia Lonsdale en Romy Gevers, die vanaf vandaag in de bioscoop draait.

Pretty Little Liars en Mean Girls in de mix

Moet jij bij het lezen van bovenstaande alinea ook aan de eerste aflevering van Pretty Little Liars denken? Qua spanning en sensatie komt deze film zeker in de buurt. Denk er een beetje Mean Girls bij en Vals de film doet haar naam absoluut eer aan. VIVA sprak Abbey (Abby), Holly (Feline), Olivia (Pippa) en nieuwkomer Romy (Kim) tijdens de persdag.

Mean Girls

Natuurlijk was onze eerste vraag wat de actrices zelf de meest valse film of serie vinden. Geen originele vraag, zo liet Olivia Lonsdale ons direct weten. Het antwoord was evenmin origineel: unaniem noemde de vier meiden Mean Girls als de meest valse film die ze ooit hebben gezien. Op de vraag of ze dan zelf wel eens iets vals hadden gedaan, was het antwoord ook niet heel bijzonder. Voor Abbey, Holly, Olivia en Romy valt dat reuze mee. ‘Ja, we zijn eerlijk en direct,’ zo benadrukt Abbey, ‘maar echte valse streken zijn niet aan ons besteed. Zo ver komt het niet, waarschijnlijk omdat we zo direct zijn.’

Het gemene meisje van het stel

Toch moest vooral Lonsdale een flinke dosis Mean Girls tot zich nemen: zij speelt Pippa, het meest gemene meisje van het stel. Of dat gemene karakter haar makkelijk af ging? Niet bepaald. ‘Ik vond het best heftig. De rol is wel een beetje aan me gaan knagen. Pippa is gewoon echt heel gemeen. Het was moeilijk haar van me af te schudden als ik thuiskwam na een hele dag filmen. Ik vond het soms wel lastig dat je zo’n naar personage moet zijn die alles met een doordachte reden doet. Toen ik me aan het voorbereiden was op de rol, ging ik denken zoals ik verwacht dat Pippa denkt en ging ik bijvoorbeeld naar mensen zwaaien zoals Pippa zou zwaaien. Als je zo lang en gefocust met een personage bezig bent, blijft het soms wel een beetje steken.’

Toch wilde Olivia ook benadrukken dat niemand zonder reden vals is. Hiermee verwijst ze opnieuw naar Mean Girls: ook Regina George is niet ‘vals’ geboren. Zij komt aandacht en liefde tekort en is vals naar anderen om zelf niet gekwetst te worden. Dat geldt ook voor Pippa in de film. ‘Doordat ik me zo heb moeten inleven in Pippa, begrijp ik nu beter dat meiden niet ‘zomaar’ vals zijn. Er spelen vaak andere dingen mee,’ aldus Olivia.

Géén chicklit

Bij films over gemene meiden denk je al snel aan chicklits als Legally Blonde, Mean Girls en Pretty Little Liars. Toch mag Vals absoluut niet in dit genre vallen. Kijk maar uit, je schrikt je helemaal lam. Vals is een thriller met vechtscènes, veel spanning en actie. En ja, het gaat over vriendschap tussen vriendinnen. Maar zeker niet in a Mean Girls kinda way. In Vals ligt de nadruk meer op een angst die wij vrouwen allemaal wel eens gekend hebben: de angst om een vriendin te verliezen aan iemand die leuker en grappiger is.

Tip tegen de winterse kou

Leuk detail: de film is in hartje winter opgenomen, met de temperatuur rondom het nulpunt. De actrices hebben uren in de kou moeten doorbrengen voor hun scènes. Hun gouden tip: warmtepleisters! ‘Het was echt berekoud, we voelden het tot op onze botten. Daarom waren we er héél blij mee toen we van de productie warmtepleisters kregen. Die helpen echt!’ Dus ga jij binnenkort op skivakantie of carnaval vieren in het Limburgse…? Just saying. Fun fun fact: alle sneeuw in de film is nep!

Vals is de verfilming van het ‘beste jeugdboek’ van 2012 (De Jonge Jury), geschreven door de meest succesvolle jeugdthrillerauteur van dit moment Mel Wallis de Vries.

