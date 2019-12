Kijkers niet eens met valsspelen kandidaat ‘Expeditie Robinson’

De Fien-Familie wordt steeds kleiner, de kandidaten listiger, maar het programma daardoor misschien wel saaier. Erg spannend was afgelopen aflevering van Expeditie Robinson niet, maar tóch werd één kandidaat betrapt op valsspelen.

Let op: spoilers!

Awkwasi voelt zich vooral heel erg alleen. Het muziekje van ‘I’m so lonely‘ dat eerder bij Rijk werd gemonteerd op Duivelseiland, had hier ook prima gepast. In ieder geval weet de woordenkunstenaar maar al te goed dat ze hem naar huis willen hebben, maar zelfs dán kan Shary-An het niet laten om een listige actie uit te voeren.

Valsspelen Expeditie Robinson

En daar zijn fans van het programma ab-so-luut niet over te spreken. Want valsspelen, dat is natuurlijk niet netjes. Toch wil ze samen met Eva Koreman even checken hoeveel stemmen Akwasi nog heeft. Uiteindelijk niet nodig, want de beste man vertelt later in het programma gewoon eerlijk hoeveel hij er over heeft.

Dit heeft niks meer met het spel te maken. Wat misselijk dit zeg. Je blijft gewoon met je poten van andermans spullen af. Weg met Shary Ann. #expeditierobinson — Wendy . (@wendyherex) December 1, 2019

Dus Shary An wint de proef en gaat naar de halve finale. Nadat zij in de fucking tas van Akwasi gaat snuffelen op zoek naar zijn stemmen? Zó oneerlijk. Diskwalificeren dat wijf!#expeditierobinson — Nousjka (@_nbe7) December 1, 2019

Rot op hoor! Wat een vieze actie dit…. #ExpeditieRobinson — Paulien K. (@Paulienk_) December 1, 2019

Geen enkele Robinson-klassieker kennen, niet weten hoe het logo er uitziet, bij anderen in de tas kijken, afkijken. En gewoon in de halve finale zitten. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/thukA8tQ5F — Tweet McTweety (@2TweetMcTweety) December 1, 2019

Proef

Nou goed, stemmen zijn geteld, bondjes verzameld: op naar de proef. Het is een echte Robinson-klassieker, want verschillende oude bekenden maken opnieuw hun entree. Hier hadden jullie op kunnen oefenen jongens. Mariana besluit alle regels lekker aan haar laars te lappen, maar wordt daar keer op keer voor afgestraft door Nicolette. ‘Niet bijten op het touw Mariana’, kan nu al in de boeken.

Mariana : “als ik nou gewoon dat touw aan flarden bijt”

Nicolette : “Mariana, niet BIJTEN in dat touw!” 😂😂😂

⬇️ #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/fPgYyd1FML — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) December 1, 2019

Heel Nederland aan het begin van dit seizoen: ‘Mariana is vals.’ Heel Nederland nu: ‘JAAAAAA MARIANA LEKKER VALS SPELEN! MAAK ZE KAPOT! BIJT DAT TOUW DOOR!’

#ExpeditieRobinson — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) December 1, 2019

Okay.. Schiet mij maar lek.. Mariana krijgt waarschuwingen voor valsspelen.. Maar die Shary-An speelt GVD de hele tijd vals 👿 #ExpeditieRobinson — Lucy (@pixie_sasha_ptm) December 1, 2019

Mariana legt de bamboo in de ring, “Nee Mariana niet valsspelen” Mariana bijt in het touw, “Nee Mariana niet valsspelen” Shary-Ann had haar benen op de grond in de proef met Tim en nu duikt ze in de tas van ander.. EN NU GEEN “NEE JE MAG NIET VALSSPELEN”?! #ExpeditieRobinson — Nikki ღ (@Nikki_Winter31) December 1, 2019

Maarten van Rossem belde net. Hij wil zijn kleding terug #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/Ewztbl0NWs — Bo van Erven Deaurens (@Corpsbal) December 1, 2019

Halve finale

Ondertussen op Finalisteneiland lijken Hugo en Eva op een romantische honeymoon. Ah, komt Shary-an weer de pret verstoren. Ook zij moeten strijden om hun plekje in de halve finale, waarbij de zangeres wéér een strategische plek kiest zodat ze kan valsspelen, euh, afkijken. Hugo wint, zoent het logo – you okay? – en Shary-An mag terug naar de Eilandraad. Daar is de uitslag niet heel verrassend: Akwasi moet het spel verlaten. Hopelijk volgende week een wat spannendere halve finale!

Als je een paar knikkers wil ruilen voor een superbonk.. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/roygdBUCel — Maris (@maristwit70) December 1, 2019

Nu zeggen ze dat je libido sterk omlaag gaat als je met #expeditierobinson meedoet… Ik betwijfel dat😱 pic.twitter.com/Ph3XBFuB1q — Starbuck (@starbuck68) December 1, 2019

Tot nu toe geen 1 positieve reactie gelezen op Twitter over de winst van Shary-Ann 😂 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/nvwOmWrwpA — Trudy Bleeker (@trudybleeker) December 1, 2019

