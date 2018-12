Van Mezdi’s fratsen tot Het Onmisbare Detail in Home Alone: dit is de top 5 best gelezen artikelen door jullie – week 51

Wauw, welkom in het eind van week 51 van 2018. Je raadt het al, morgen tikken we de laatste week van het jaar aan. Is dit jaar ook voor jou voorbij gevlogen? Time flies when you’re having fun, zullen we maar zeggen. En ging ook deze week te snel voorbij en heb je het te druk gehad om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

In Nederland spektakelland was het afgelopen donderdag zover: de langverwachte finale van Expeditie Robinson 2018 werd uitgezonden op RTL5. En ditmaal voor het eerst in een nieuw jasje: live vanuit de Ziggo Dome met de finalisten én 10.000 fans en toeschouwers in de zaal. En daar ging heel veel mis. Als het aan ons ligt, mag die Ziggo Dome volgend jaar op slot voor de finale.

Het chaotische familiediner vol pepsi en pizza’s, de plagerij van grote broer Buzz, het moment dat Kevin erachter komt dat zijn familie weg is… Je zou zeggen dat je Home Alone, de film uit 1990 die inmiddels vast onderdeel is van het jaarlijkse kerstrepertoire, wel uit je hoofd kent. Toch spotte twitteraar Claire Reilly een detail dat je waarschijnlijk nog niet eerder is opgevallen.

2018 was een bewogen jaar voor Femke Verstappen (28). Na twintig jaar onzekerheid werd deze zomer ineens Jos B. gearresteerd en verdacht van de moord op haar broertje Nicky. ‘Ik zou hem zo graag willen laten voelen wat hij ons heeft aangedaan.’

De reuring begon vorige week al: zal Mezdi verschijnen in de vierde aflevering van Ex on the Beach: Double Dutch? Fans van het programma waren er maar wat druk mee en zelfs Michella Kox ging op zoek naar antwoorden. De grote ontknoping volgde afgelopen week, toen de betreffende aflevering werd uitgezonden op de teevee. En je raadt het al, Mezdi bleek inderdaad voet aan de #EOTBDD-grond te zetten. En dat zorgde voor heul veul rumoer. (En yay! Vanavond een nieuwe aflevering!)

Menig ouder zal erkennen dat het een flinke opgave kan zijn om een kind zijn bord leeg laten eten. De een wil geen groente, bij de ander krijg je überhaupt nauwelijks iets – behalve snoep – door de keel. Chrissy Teigen heeft er iets op gevonden.

John Legend en Chrissy Teigen hebben thuis een kieskeurige koter. Hoe ouder hun dochter Luna wordt, hoe minder ze eet wat de pot schaft. Maar Chrissy zou Chrissy niet zijn als ze niet weer met een hilarisch plan op de proppen zou komen.

