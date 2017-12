Van black tie tot tenue de ville: wat betekenen die dresscodes eigenlijk?

Grote kans dat je in deze periode een kerstgala of ander chic feest op de planning hebt staan. Maar wat trek je in vredesnaam aan wanneer er op de uitnodiging met termen als ‘white tie’, ‘tenue de ville’ of ‘feestelijk’ gegooid wordt? Dit, dus.

Tenue de ville

Dit is een dresscode die vaak gedragen wordt bij bruiloften of buitenfeesten. De dresscode is netjes, maar niet té. Dat zegt de naam eigenlijk ook al: tenue de ville is Frans voor stadskleding. Kies voor een mooi pak of een rok of jurk tot over de knie (eventueel met panty).

Cocktail

Yes, eindelijk kan dat favoriete feestjurkje weer uit de kast! Bij de dresscode cocktail draag je een korte jurk en met pumps. Kleur is hierbij zeker toegestaan.

Casual chic

Een outfit die casual chic (ook wel ‘business casual’) is, is eigenlijk een dagelijkse outfit met een chique touch. Ga voor een spijkerbroek met een mooi jasje, draag een sportieve top met een nette rok of draag stoere laarsjes onder je jurkje. Denk er bij deze dresscode vooral aan dat je er verzorgd uitziet en denk bij het kiezen na over de locatie van het event.

Black tie

Bij black tie kan je het best kiezen voor een lange avondjurk of een hele nette cocktailjurk in een rustige kleur. Een diner met black tie dresscode? Draag dan sowieso een lange jurk. Een clutch is het perfecte accessoire en kies voor mooie high heels. Let op: bij deze dresscode hoor je geen horloge te dragen.

White tie

White tie is de meest formele dresscode die er bestaat en vraagt om een lange avondjurk, het liefst met een mooi decolleté. Opvallende accessoires zijn gebruikelijk en ook bij deze dresscode is een horloge een no go.

Feestelijk

De dresscode feestelijk is heel breed en daardoor is het belangrijk dat je goed weet om wat voor soort feest het gaat en wie het geeft. Je kunt namelijk gaan voor een cocktailjurkje, mantelpakje of blouse, maar ook een jumpsuit of maxi dress zou geschikt zijn. Qua schoeisel kan je gaan voor pumps of feestelijke laarsjes.

Gala

Bij deze dresscode wordt vaak verwacht dat je in de dresscode black tie of feestelijk gekleed komt, maar het is vooral belangrijk je te houden aan de kledingvoorschriften die op de uitnodiging staan beschreven. Als die er niet op staan, kies dan voor een chique en lange jurk met opvallende accessoires en pumps.

Bron Fashionchick, Dresscode.nl | Beeld iStock