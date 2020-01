Van ‘Dom Bontje’ naar ‘Bont Girl’: Famke Louise brengt documentaire uit over de bontindustrie

Gisteravond was het zover: de kledinglijn van Famke Louise zou worden gelanceerd. Op Instagram kondigde de zangeres dit aan met een voorproefje van de bijhorende documentaire, waar veel lovende reacties opkwamen. Maar de avond verliep anders dan gepland…

De show was nog geen minuut bezig toen Famke Louise werd aangevallen door een dierenactivist vanwege van de bont foto die Famke een dag voor de show, op haar Instagram had geplaatst. Het beeld was binnen no-time weer verdwenen omdat fans de foto haar niet in dank afnamen. De foto op Instagram, en de dierenactivist bleken beide onderdeel te zijn van een pr-stunt. Want er was gisteravond helemaal geen kledinglijn te bewonderen, maar een documentaire over bont genaamd: ‘Bont Girl’.

Dit bericht bekijken op Instagram Bedankt hè! Een bericht gedeeld door Famke Louise (@famkelouise_) op 9 Jan 2020 om 10:12 (PST)

Bont Girl

“Ik ben met Remco Garcia en Videoland naar China geweest en ik heb daar dus een documentaire geschoten over de bontindustrie, om ze te ontmaskeren” aldus een emotionele Famke. In de bijna 50 minuten durende docu is te zien hoe gruwelijk het eraan toe gaat in China bij het maken van bont.

Dom Bontje

In 2018 werd Famke Louise uitgeroepen tot Dom Bontje door stichting Bont voor Dieren. “Ik wist eerlijk gezegd niet dat het bestond.” Laat Famke weten. “Natuurlijk schaam je je wel en ga je erover nadenken, maar daarna heb ik het eigenlijk gelaten zoals het was. Ik sta er nu zo anders in, ik heb er echt van geleerd.”

Niet alleen Famke zelf heeft ervan geleerd. Ze hoopt met deze documentaire dat heel Nederland een leerschool krijgt. “Ik hoop dat mensen hun ogen gaan openen. Als is het maar 1% van Nederland, dan ben ik al blij”

Kledinglijn

De positiviteit rondom haar kledinglijn, was eigenlijk niet de bedoeling. “We moesten in China uitleggen dat ik daar was omdat ik bont wilde kopen voor mijn kledinglijn. En we zijn er ook zo ingestapt in Nederland. Ondanks dat er in de trailer van de kledinglijn beelden van bont zaten, reageerde daar niemand op. Dit was totaal niet het effect wat we wilden creëren”

Famke plaatste daarom een foto van haar bontshopping op Instagram, die even later gelijk weer werd weggehaald. Ondanks de haat die ze voor de zoveelste keer over zich heen kreeg was Famke blij. “Dit was nou reactie die ik wilde hebben. Mensen gaan nu die documentaire kijken. Mijn doel is bereikt.”

De grote vraag is nu of er uiteindelijk nog wel een kledinglijn van de artiest aankomt. Famke: “Alles komt op zijn tijd, er komt al veel aan dit jaar. Maar misschien lanceer ik volgend jaar wel wat. De reacties zijn in ieder geval best positief”

De documentaire ‘Bont Girl’ is nu te zien op Videoland

Beeld: ANP