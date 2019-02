Van Dr. Love naar Mr. Money: Robert ten Brink terug met Weekend Miljonairs

Nu RTL volledig leeggeroofd wordt door John de Mol die grootse plannen heeft voor zijn SBS6, ligt er druk op de zender. Er is dan ook besloten een betrouwbare ‘hulplijn’ in te schakelen: Robert ten Brink mag na elf jaar opnieuw voor RTL 4 Lotto Weekend Miljonairs presenteren. De tv-show keert op zaterdag 25 mei terug bij de zender onder de nieuwe naam BankGiro Miljonairs.

Tijdje terug

Robert ten Brink presenteerde de show al van 1999 tot 2008. In 2006 verhuisde de quizmaster mee toen Weekend Miljonairs van SBS6 naar RTL 4 ging. In 2011 was kennisquiz nog een seizoen te zien bij SBS6, met Jeroen van der Boom als presentator.

‘Droom die uitkomt’

Gisteravond maakte RTL 4 bekend dat de quiz terugkeert op televisie. Robert ten Brink noemt de comeback ‘een droom die uitkomt’. Hij kijkt uit naar de opnames. ‘Ik verheug mij erop om de spannendste quiz ter wereld op de buis te brengen’, zegt Robert, die voor RTL 4 ook Love Is In The Air en de klassieker All You Need Is Love presenteert.

Lastige meerkeuzevragen

De opzet van de internationale succesvolle formule Who Wants To Be A Millionaire blijft hetzelfde. Om de hoofdprijs van 1 miljoen euro in de wacht te slepen, moet de deelnemer vijftien meerkeuzevragen goed beantwoorden. De moeilijkheidsgraad stijgt per vraag. De kandidaat beschikt tijdens het spel over drie hulplijnen: het publiek om hulp vragen, fifty-fifty (kiezen tussen twee antwoorden) of bellen een vriend die mogelijk het goede antwoord weet.

Even inkomen met een zenuwslopend fragment uit het guldentijdperk: de vraag voor één miljoen…

