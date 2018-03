Van Jeroen naar Jessie: ‘Je moet voor jezelf accepteren dat anderen jou níét accepteren’

Jessie Maya (21) werd geboren als Jeroen. Toen ze besloot om met het transitieproces te beginnen om er als vrouw uit te zien, viel de hoeveelheid informatie die erover te vinden was vies tegen. Daarom besloot ze haar overgang te vloggen op YouTube. Inmiddels is ze een echte influencer met (beauty)vlogs en bijna 250.000 abonnees op haar kanaal.

‘Al vanaf dat ik mij kan herinneren voel ik me anders. Mijn vader zegt dat ik als klein jongetje al dezelfde interesses had als mijn oudere zus. Ik wilde met haar poppen spelen en was geïnteresseerd in make-up. Op mijn achttiende heb ik aan mijn zus en vader verteld dat ik vrouw wilde worden. Het was voor hen geen verrassing. Ik ben meteen heel duidelijk geweest: ik blijf wie ik ben. Alleen mijn naam, geslacht en uiterlijk verandert. Sommige mensen gaan zich opnieuw voorstellen na hun verandering, maar dat heb ik niet gedaan. Vanbinnen blijf ik gewoon wie ik ben, dat zal nooit veranderen.’

‘Mijn omgeving was vooral bezorgd, omdat zo’n transitie niet niks is. Mijn familie vroeg zich af of het wel de goede keuze was en of ik eraan moest beginnen. Dat snap ik wel. Ik twijfelde daar ook aan, en zelfs nu nog steeds weleens. Maar dat is goed. Want je moet er ook over nadenken en jezelf bevragen. Maar mijn antwoord is altijd: ja, dit is wat ik wil.’

‘Vanaf mijn zesde ben ik gepest en ook nu word ik regelmatig op straat aangesproken. Als je ‘anders’ bent -of je nu homoseksueel lesbisch of weet ik wat bent- dan moet je voor jezelf accepteren dat anderen jou níét accepteren. Anders maak je jezelf gek en je kunt gewoonweg niet iedereen tevredenstellen. Maar natuurlijk hoop ik dat er meer acceptatie komt, en dat mensen het beter gaan begrijpen.’

‘Ik vind het wel fijn om te horen dat er zich nu meer mensen aanmelden bij de VU om een geslachtsverandering te ondergaan. Door mijn vlogs is dat proces nu duidelijker voor ze. Inmiddels is mijn achterban natuurlijk ook behoorlijk gegroeid. Toch ben ik daar als ik een filmpje maak niet mee bezig. Ik ben een prater, dus ik lul gewoon een beetje tegen de camera. Dat er vervolgens 200.000 mensen naar kijken, dat besef ik niet. Als ik dat wel zou doen, zou ik denk ik heel zenuwachtig worden.’

VICE Money maakte een minidocu over Jessie Maya voor hun serie Nieuw Geld, waarin jonge mensen centraal staan die op een innovatieve manier geld verdienen.



