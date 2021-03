Van Jeugdjournaal naar verkiezingsuitslagen presenteren: Malou Petter (30) doet het

Als je vanavond de televisie aanzet om de verkiezingsuitslagen te bekijken, dan kijk je naar Malou Petter (30). Anderhalf jaar geleden presenteerde ze nog het Jeugdjournaal, nu de verkiezingsuitslagen. Een eervolle, maar vooral ook spannende taak. ‘Nu ben ik nog niet zo zenuwachtig, maar vanavond om negen uur gieren de zenuwen echt wel door m’n lijf’, zegt de NOS Journaal presentatrice.

Je bent dertig en bent binnen twee jaar van het Jeugdjournaal naar het presenteren van verkiezingsuitslagen gegaan. Hoe is die overgang voor jou?

‘Dat voelt hartstikke snel. Ik voel me ook heel vereerd dat ik gevraagd ben om de verkiezingen te presenteren. In november presenteerde ik al de Amerikaanse verkiezingen en toen had ik wel het idee van: als ik dit goed doe, is er een kans dat ik gevraagd word voor de Nederlandse verkiezingen in maart. En dat bleek zo te zijn.’

“Normaal heb je kolkende massa’s politici in poppodia, ben benieuwd hoe dat nu is”

Hoe bereid je je voor op zo’n spannende live uitzending waarvan je de uitslagen niet weet?

‘We hebben gisteren een doorloop gehad en ook vorige week al twee keer geoefend. Dat is inderdaad gek, want je hebt nog geen idee. We bootsen dan situaties na: stel dit gebeurt, dan doen we het zo. We kijken daarbij natuurlijk ook wel naar de peilingen. En daarnaast gaat het om de praktische zaken als: welke camera’s moet ik inkijken, wat moet de hoogte van de lenzen zijn en wat is het beste licht.’

Bloedspannend, denk ik?

‘Natuurlijk is het spannend. Je merkt dat het groots is, maar ik stond er nog niet helemaal bij stil. Tot de hoofdredacteur laatst zei: ‘je beseft wel dat jij om negen uur miljoenen mensen die uitslag vertelt, toch?’ Toen dacht ik: o ja, thanks, daar had ik nog niet bij stil gestaan. Maar dat is wel zo. Ik mag aan jullie allen vertellen wat het geworden is, dus om negen uur gieren de zenuwen heus wel door m’n lijf. Maar eerlijk is eerlijk: ik ga ook wel goed op een beetje spanning. Je kunt niet terug, het is live, dus als er iets misgaat, maak ik er maar een grapje van. Iets met humor oplossen, zo zit ik wel in elkaar.’

Wat verwacht je zelf van de verkiezingen?

‘In ieder geval is het heel anders dan andere jaren. Corona heeft invloed, natuurlijk, maar ook andere zaken. Zo doen er heel veel partijen mee, waardoor het opvouwen en netjes maken van het stembiljet veel tijd kost. Daarom verwachten we dat de uitslagen ook wat later binnen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook de vroeg- en poststemmers. En waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben: normaliter heb je de kolkende massa’s van politieke partijen in poppodia waar politici als popsterren onthaald worden, maar dat kan allemaal niet. Ik ben benieuwd naar de sfeer. Ik hoorde bijvoorbeeld dat Ploumen van de PvdA in een hotellobby in Amsterdam met één ander partijlid gaat zitten en dan gaat zoomen. Dat klinkt niet heel spectaculair.’

Heb je eigenlijk zelf nog wel tijd om te stemmen?

‘Daar dacht ik maandag ineens aan! Maar ik hoefde pas om één uur ‘s middags hier in de Tweede Kamer te zijn, dus heb de hele ochtend tijd gehad. Overigens moet ik wel blijven slapen in Den Haag vannacht, want we hebben morgenochtend vroeg ook nog een uitzending. Wordt dus een kort nachtje; ik verwacht dat we rond een à twee uur klaar zijn vannacht en morgen moet ik om vier uur weer in de make-up zitten. Thank God for make-up en een lekkere douche.’

“Het wordt een kort nachtje. Thank God for make-up en een lekkere douche”

Daarover gesproken: je make-up wordt natuurlijk gedaan, maar heb je ook een stylist?

‘Gelukkig wel. Ik draag vanavond een mooi op maat gemaakt pak, beetje aubergine-, bordeauxrood-achtig. Daar moet ik ook over nadenken: als ik knalrood of paars aantrek, lijkt het alsof ik een politieke partij vertegenwoordig. Dus ja, ik ben heel blij dat de stylist meekijkt.’

Je bent jong, je bent vrouw. Heb je het idee dat je je op een bepaalde manier moet kleden voor het journaal?

‘Dat heb ik niet per se, maar ik let wel op. Natuurlijk ben ik jong en wil ik er netjes en vrouwelijk uitzien, maar het moet ook nog bij m’n leeftijd passen. Niet te statig, een beetje hip. In mijn vrije tijd loop ik altijd op sneakers, maar dat ga ik bij het avondjournaal niet doen. ’s Ochtends wel trouwens, maar dan sta ik achter de desk en ziet niemand het. Verder denk ik dat het vooral bij je moet passen: ik ben fan van bloesjes met prints, gekleurde pakken. Dat draag ik veel. Zo blijft het jong, maar toch netjes.’

