‘Vanaf 21 april gaan terrassen open en verdwijnt avondklok’

Het enige nieuws dat we op deze druilerige woensdagmiddag willen horen: het kabinet overweegt de heropening van terrassen én het afschaffen van de avondklok op 21 april. Dat bevestigen Haagse bronnen na een nieuwsbericht van RTL Nieuws. Deze bronnen hadden alle slecht nieuws berichten de laatste tijd ook goed, dus laten we er vanuit gaan dat het nu ook klopt.

Minister Ferd Grapperhaus sprak gisteren met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Aan de journalisten die na afloop stonden te wachten, vertelde hij dat het kabinet werkt aan een openingsplan voor de samenleving en dat we per 20 april stappen kunnen zetten. We hebben het even voor je uitgerekend: dat zijn nog 13 nachtjes slapen.

Over 13 nachtjes proosten op het terras

Maar laten we realistisch blijven: de versoepelingen van de maatregelen moeten nog wel voorgelegd worden aan het Outbreak Management Team (OMT) én zijn afhankelijk van hoe de cijfers zich de komende weken ontwikkelen. Dat betekent nog twee weken binnenblijven, tanden op elkaar en daarna op veilige afstand op het terras proosten. #fingerscrossed

Bron: NU.nl | Beeld: Getty Images