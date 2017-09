Yay! Vanaf deze datum wordt het nieuwe seizoen van Will & Grace uitgezonden

Na jaren van afwezigheid komt de serie Will & Grace binnenkort terug op de buis. TLC heeft vandaag bekendgemaakt dat de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op 3 oktober wordt uitgezonden.

Over minder dan een maand is het zover: dan is het negende seizoen van Will & Grace te zien.

In het nieuwe seizoen – met maar liefst zestien afleveringen – keren Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally en Sean Hayes terug als Will, Grace, Karen, en Jack. Alleen huishoudster Rosario moeten we missen; actrice Shelley Morrisson is namelijk met pensioen.

Over seizoen 9

Nu Will en Grace beiden weer single zijn, wonen ze ook weer samen. Jack blijft ouderwets lanterfanten en Karen kan de fles nog steeds niet links laten liggen.

Vanaf 3 oktober is Will & Grace wekelijks om 20.30 uur te zien bij TLC.

Waar een will is… is een Grace! Je favoriete BFF’s komen terug en wel bij ons.

Bekijk het gloednieuwe seizoen binnenkort bij TLC! pic.twitter.com/bSiv49S7lz — TLC Nederland (@TLCnl) 5 september 2017

Bron LINDAnieuws