NS gebruikt vanaf vandaag ‘beste reizigers’ in plaats van ‘beste dames en heren’

Treinreizigers worden vanaf vandaag niet meer aangesproken met ‘Beste dames en heren’. NS spreekt haar reizigers voortaan genderneutraal toe, en dus wordt de begroeting ‘Beste reizigers’.

Eerder liet Roger van Boxtel, CEO bij NS, weten dat het een logische wijziging is. ‘Het is toch heel logisch om reizigers aan te spreken met wat ze voor ons zijn? Namelijk beste reizigers.’ De wijziging moest in zo’n 24.000 automatische omroepberichten worden aangepast. Ook de medewerkers van de NS kregen instructies om passagiers vanaf vandaag genderneutraal toe te spreken. Het metrobedrijf Transport of Londen in de Britse hoofdstad spreekt haar reizigers sinds juni al genderneutraal aan.

Nieuwe dienstregeling

Vanaf vandaag gaat ook de nieuwe dienstregeling van de NS in. De tienminutentrein tussen Utrecht en Eindhoven is de belangrijkste wijziging, daarnaast zet de NS op verschillende trajecten meer treinen in.

Bron LINDAnieuws | Beeld Shutterstock