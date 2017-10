Kay Nambiar over Into the waves: ‘Toen ik werd gevraagd dacht ik meteen: dit ga ik doen’

Into the waves is een nieuw avontuurlijk reality-programma waarin negen bekende Nederlanders de strijd met elkaar aangaan om de beste surfer te worden. BN’ers worden getest op hun surfskills zoals uithoudingsvermogen, concentratie, kracht en lef. Wij spraken met presentator Kay Nambiar.

Hoe was het om presentator te zijn van dit programma?

Kay: ‘Ik vond het heel erg leuk om te doen, het was echt te gek. Ik hou heel erg veel van extreme sporten en ik ben opgegroeid met bodyboarden en in de golven liggen, dat is echt mijn achtergrond. Toen ik door Veronica werd gevraagd om presentator te worden van dit programma, dacht ik meteen: dit ga ik doen.’

Kun je zelf ook surfen?

‘Ik kan beter bodyboarden. Ik kan wel een beetje surfen maar dat heb ik al zolang niet meer gedaan. Tijdens de opnames heb ik het wel geprobeerd, maar toen ging het eigenlijk niet zo goed. Het is echt heel pittig.’

Wie is je opgevallen tijdens het surfen?

‘Eigenlijk iedereen wel. De deelnemers waren allemaal heel erg gemotiveerd om het te leren. Dat viel me echt op, dat ze echt alles gaven. De zee is zo zwaar en het is moeilijk om op die golven te komen.’

Heb je ook personen gehad waarvan je niet verwacht had dat ze het zo goed deden?

‘Ik dacht dat die meiden het wel lastig zouden krijgen, want de zee is onwijs sterk. Maar ze hebben het gewoon echt supergoed gedaan.’

Zondagavond om 20.30 uur is de allereerste aflevering van Into the waves te zien op Veronica. Ga jij kijken?

Beeld Veronica