Vandaag geopend in Nederland: de grootste waterglijbaan ter wereld

Te oud voor een waterglijbaan? Nóóit. Wij staan dan ook te springen bij het nieuws dat vandaag de grootste waterglijbaan ter wereld is geopend. Waar? In Nederland!

De ‘Bombo’ is een gigantische glijbaan waar je met vier personen tegelijk in een band doorheen gaat. Na een vrije val van tien meter beland je in een grote trechter met een doorsnede van negentien meter. Je vindt de enorme glijbaan in Hof van Saksen, een vakantiepark in het Drentse Nooitgedacht.

Naast de Bombo zijn er vandaag nog twee glijbanen geopend: de Intenso en de Presto. De eerste is de hoogste van de Benelux, waar je in een tweepersoonsband vanaf glijdt. De tweede is een hogesnelheidsglijbaan. Aan de glijbanen samen hangt een prijskaartje van maar liefst 7,5 miljoen euro. En blijkbaar is het geld nog niet op, want het park heeft nog twee glijbanen op de planning. To be continued…

Meer van dit soort artikelen? Volg VIVA ook op Facebook!

Bron Dagblad van het Noorden | Beeld ANP