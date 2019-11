Vandaag onthuld: drie nieuwe deelnemers van Wie is de Mol? 2020

Naarmate de dagen verstrijken, komen we steeds meer te weten over de deelnemers van het nieuwe seizoen Wie is de Mol?. Inmiddels is bijna iedereen bekend, dus we maken even de balans op: wie hebben we tot nu toe?

Aan de lopende band worden er in tv-uitzendingen, radioshows en op websites nieuwe deelnemers bekendgemaakt. Vanmiddag was het de beurt aan Gijs Staverman om in zijn NPO Radio 2-uitzending een nieuwe WIDM-kandidaat te onthullen: profvoetballer Nathan Rutjes.

Nathan Rutjes had in een eerdere uitzending van Staverman glashard ontkend dat hij mee zou doen. ‘Geloof me, het heeft me echt pijn gedaan,’ zei Nathan toen. ‘Ik kon destijds niet anders dan ontkennen.’

Ook maakten Anita Witzier (via NU.nl) en zanger Rob Dekay (via de ochtendshow op Radio 2) vandaag bekend mee te doen aan het programma.

Alle kandidaten op een rij

Andere kandidaten zijn dinsdag al bekendgemaakt. Dat zijn modeontwerper Claes Iversen, presentatrice en kok Miljuschka Witzenhausen, cabaretier Johan Goossens, actrice Jaika Belfor en acteur en presentator Buddy Vedder.