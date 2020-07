Vanessa Bryant herontdekt hele speciale jurk die ze van Kobe kreeg

Sommige mannen komen nooit verder dan een bos rozen of je lievelingsgeur. Niks mis mee natuurlijk, al steken al die mannen wat schril af tegen de genereuze gebaren van de in januari overleden Kobe Bryant.

Vanessa Bryant was dol op haar man. Dat de twee een bijzonder huwelijk hadden, blijkt wel uit de originele cadeaus waarmee de oud-basketballer haar verraste. Vanessa deelt op Instagram hoe ze een jurk terugvond die ze van hem cadeau kreeg. Niet zomaar een jurk, maar de jurk die Carrie Bradshaw droeg in de állerlaatse aflevering van Sex and the City.

Mr. Big

‘Ik hou van je mijn liefje @kobebryant’, schrijft Vanessa in haar Instagram Stories. ‘Ik vond deze prachtige jurk die Kob me lang geleden cadeau gaf. Alle emoties van toen kwamen weer terug. Hij was zó romantisch en laat me dat vanuit de hemel nog steeds zien.’

‘Wanner Mr. Big Carrie terugwint’, vervolgt Vanessa. ‘Parijs. Ik mis mijn schatje en mijn lieve meisje. Zo fijn om deze jurk vandaag te vinden. Jij legt de lat zo hoog liefje. Geen andere liefde dan echte liefde.’

Helikoptercrash

Op 26 januari 2020 kwamen Kobe en hun dochter Gianna tragisch om in een helikoptercrash. Sindsdien maakt Vanessa zich hard voor strengere veiligheidsmaatregelen rondom helikopters. ‘Ik geloof dat er een kans is dat Kobe en Gianna nog hadden geleefd als hun helikopter was uitgerust met betere veiligheidsvoorzieningen. Veiligheidsmaatregelen kunnen in de toekomst nog veel levens redden’, zei de weduwe in een statement tegenover CNN.

