De nieuwe cover van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair is er eentje om in te lijsten. Niet alleen omdat Chrissy Teigen en John Legend samen met hun kinderen prachtig zijn vastgelegd. Ook omdat Vanity Fair een heerlijke sneer naar president Trump geeft.

‘The First family we deserve’

‘The First family we deserve!’ staat er onder de foto van Chrissy, John, Luna en Miles. Een dikke knipoog naar Chrissy’s feud met president Trump, die haar op Twitter een ‘vuilgebekte vrouw’ noemde.

Tekst gaat verder onder foto.

In het uitgebreide interview spreken Chrissy en John over hun relatie, hun kinderen, hun angsten en over ‘that shitty human being in the White House’. Want inmiddels weten we: Chrissy neemt geen blad voor de mond. En juist dat maakt haar een geliefde tegenstander van president Trump.

De kracht van Chrissy en John

Karen Valby, de schrijfster van het artikel, weet het goed te omschrijven: ‘Teigen is uitgegroeid tot social media-icoon juist omdat ze eerlijk kan zijn over haar worsteling met angst en behoefte aan goedkeuring.’ En juist die kwetsbaarheid in combinatie met de dosis humor die in elke tweet of post schuilt, maakt haar geliefd. ‘Het is zeldzaam om mensen te ontmoeten die om serieuze dingen geven, maar er toch in slagen zichzelf niet te serieus te nemen. Mensen die de goedbedoelde en rommelige totaliteit van zichzelf genoeg accepteren om een transparant leven te leiden.’

Ook Ava DuVernay, regisseur van When they see us, raakte betoverd door hen. Zij regisseerde de film Selma, waar Legend een Oscar voor beste originele nummer won. ‘Het is gewoon prachtig om een samensmelting van hun gezinsleven te zien – hun thuisleven, de momenten die ze samenstellen met hun kinderen – samen met de activistische commentaren over hoe ze zich voelen in de wereld.’

#RelationshipGoals in het Witte Huis

Vooral dat laatste zorgde voor een hoop irritatie bij de president van de Verenigde Staten. De interviewer vraagt zich hardop af hoe de president aan de goedheid en de glamour van Chrissy en John voorbij kon gaan.

‘Legend en Teigen zijn een herinnering aan hoe het was om #RelationshipGoals in het Witte Huis te hebben. De makkelijke manier waarop ze met elkaar omgaan, de manier waarop ze met genegenheid achterover leunen als ze luisteren naar elkaar. Met in het bijzonder Legend, die gretig en opgewonden lijkt elke keer dat zijn vrouw aan het woord is. Zouden ze niet – met hun gelukkige kinderen, de inwonende schoonmoeder, de honden! – een First family zijn waarin we zouden geloven?’

Daarop antwoord Legend over ‘that shitty person in the White House’: ‘We weten dat deze president een bijzondere afkeer heeft van sterke vrouwen die hem najagen, met name vrouwen van kleur. Dus hij moest haar wel aanvallen in zijn tweets. Elke keer als hij zoiets doet, laat hij zichzelf van zijn slechtste kant zien. Ik weet niet of dat mensen overhaalt om niet op hem te stemmen, maar hij bewijst hiermee gewoon dat hij elke dag een waardeloos mens is.’

Het hele interview met Chrissy Teigen en John Legend in Vanity Fair december issue kun je hier lezen.