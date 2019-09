Vastleggen maar (of juist niet): op déze datum stappen de meeste stellen in het huwelijksbootje

De vraag na het aanzoek is natuurlijk: wanneer is dé grote dag? Een hele keuze, want hoe weet je in godsnaam nu wat de perfecte datum is (tenzij je het natuurlijk graag op jullie jubileum viert). Toch is er een moment in het jaar dat het meest gekozen wordt om het jawoord te geven.

Misschien had je afgelopen weekend dan ook wel een bruiloft, want 21 september is dé dag waarop de meeste koppels in het huwelijksbootje stappen. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek van Wayfair.

Perfect weer

Waarom nu exact deze dag? Nou, zoals je misschien wel gemerkt hebt was het nog heerlijk weer, maar is er relatief weinig kans op een echte hittegolf. Ook zijn de meeste mensen dan terug van vakantie. De combinatie van de milde temperatuur en nog niet zoveel echte herfstbuien, maakt dit moment tot dé uitverkorene dag om een goed feestje te bouwen.

Druk, druk, druk

Dat betekent dus ook dat mocht je deze datum kiezen, je jouw belangrijke dag waarschijnlijk moet delen met nog heel wat andere love birds. En ja, dat heeft dus ook tot gevolg dat er een grote kans is dat er veel op deze dag al volgeboekt is of uitverkocht raakt. Druk, druk, druk, die 21 september.

