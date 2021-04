Even checken wat die ene leuke vrouwelijke collega naar ‘m stuurt, stiekem in de vriendengroepschat kijken of er iets over jou gezegd wordt en Facebook Messenger of Instagram DM bekijken of er niet toevallig iemand van vroeger een berichtje heeft gestuurd. Herkenbaar? Je bent niet alleen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zo’n zestig procent van de vrouwen tussen de 18 en 39 wel eens de telefoon van de partner checkt.

De mannen checken hun vriendinnen minder vaak: bij de 18 tot 39-jarige mannen controleert zo’n 48 procent wel eens de telefoon van z’n vrouw of vriendin. Klinkt natuurlijk allemaal een beetje triest en onnodig, maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jonge mannen wel eens wat achterhoudt van z’n online leven. Bij vrouwen is dat minder: slechts 29 procent van de vrouwen tussen de 30 en 39 jaar heeft wel eens een online geheimpje.

Schadelijk om telefoon partner te checken

Je denkt misschien: ach, wat maakt het nou uit dat ik die telefoon check? Maar het vertrouwen van je partner beschadigen gebeurt niet alleen als jij iets vindt in z’n telefoon, maar ook als hij erachter komt dat jij de telefoon checkt. Niet voor niets is dat dan ook de reden dat, volgens eerder onderzoek van de Universiteit van British Columbia en de Universiteit van Lissabon, zo’n relatie vaak eindigde. Het vertrouwen van de eigenaar van de telefoon was geschaad. Dit legde mede-onderzoeker en professor computerwetenschappen aan de Universiteit van British Columbia Ivan Beschastnikh uit aan de hand van het onderzoek. ‘Een andere reden was omdat de relatie niet sterk genoeg was.’

Mocht je met dat vertrouwen struggelen, dan is het slim om regels te maken over het checken van elkaars telefoon. Is het wel oké of niet? Uiteindelijk is het de nieuwe brievenpost. En die mag je ook niet zomaar open, toch?

Bron: VPNDiensten, Flair | Beeld: Getty Images