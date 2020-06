Na veertig seizoenen in achttien jaar tijd is het zo ver: de Amerikaanse versie van The Bachelor kiest voor een zwarte man. De eer gaat naar de begeerde vrijgezel James Taylor.

Dat maakt zender ABC bekend. In hun aanstaande seizoen, dat vanwege het coronavirus in 2021 wordt opgenomen, is ‘de bachelor’ voor het eerst sinds achttien jaar niet wit. Wel was er een keer eerder een getinte vrouwelijke bachelorette, namelik Rachel Lindsay in seizoen 13.

Petitie

Kijkers van de show startten een petitie voor meer diversiteit in de populaire serie. Die werd 80.000 keer ondertekend en werpt nu dus zijn vruchten af.

Matt James is een 28-jarige makelaar, ondernemer en oprichter van een gemeenschapsorganisatie. Ook is hij erg fan Instagram en TikTok en gezien het aantal volgers is dat met succes. James woont in North Carolina, waar hij Economie studeerde aan de Wake Forest University. Voordat hij naar New York City verhuisde was James nog voetballer op hoog niveau.