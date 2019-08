Hallo winststijging: de vegan-lijn van Dr. Martens blijkt wereldwijd een groot succes

Terwijl wereldwijd winkels en merken met moeite overeind blijven, lijkt Dr. Martens nergens last van te hebben. Hun kistjes behoren inmiddels tot het straatbeeld en dat dankt het merk onder meer aan een slimme zet: door hun schoenen ook in een vegan versie op de markt te brengen. Dit zou goed zijn geweest voor zo’n stijging van 70 procent van de winst.

Dat laat Kenny Wilson, de chief executive van Dr. Martens, aan Grazia UK weten. ‘De verkoop van de cruelty-free Dr. Martens is de afgelopen jaren met meerdere honderden procenten gestegen. Dit toont aan dat onze kopers steeds meer geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.’ Geen wonder dat die vegan-lijn continu wordt uitgebreid. Werden eerst alleen de classic Dr. Martens in een duurzaam jasje gestoken, inmiddels zijn ook de sandalen, brogues en Chelsea boots verkrijgbaar in een vegan-versie.

Bekende fans

Natuurlijk dankt Dr. Martens ook veel aan haar samenwerkingen, van de Sex Pistols tot aan Marc Jacobs, en aan de beroemde fans die graag in hun schoenen lopen. We noemen een Miley Cyrus (die haar eigen glitterpaar heeft), Julia Roberts, Bella en Gigi Hadid, Kaia Gerber, Kendall Jenner en Gwen Stefani (die de kniehoge versie als enige goed weet te dragen).

