Vegan make-up kopen doe je zo (+ WIN een duurzaam make-uppakket)

Geplette schildluizen in je favoriete lipstick? Dierlijk vet in je blush? Nee bedankt. Maar hoe herken je vegan make-up gemakkelijk? Eveline, een van de oprichtsters van online feel good boetiek Kenko, geeft tips én geeft een vegan make-uppakket weg.

#1 Leer de belangrijkste niet-vegan ingrediënten in make-up uit je hoofd

Voor de duidelijkheid: onder vegan make-up verstaan wij make-up waarin geen dierlijke ingrediënten verwerkt zijn. Als je veganist bent, ben je waarschijnlijk al gewend om etiketten te lezen. Als dat niet het geval is, is het slim om de belangrijkste dierlijke ingrediënten uit je hoofd te leren zodat je de producten snel kan scannen. Ingrediënten kunnen onder verschillende benamingen vermeld worden.

Karmijn (alternatieve benamingen: CI 75470, Cochineal (Cochenille), Cochenille Extract, Crimson Lake, CI Natural Red 4, E120, Carminic acid): een intens gekleurd roodpigment, dat geproduceerd wordt door het vermalen van cochenilleluizen (schildluizen die leven op de schijfcactus). Dit pigment wordt veel toegepast in lipsticks en nagellak om een intens rode kleur te creëren. Voor één kilo karmijn, zijn ongeveer 150.000 vrouwelijke schildluizen nodig.

Bijenwas (Cera Alba, Cera Flava): een veelgebruikt verzorgend ingrediënt in lippenbalsems en lipsticks.

Guanine (CI 75170): gemaakt van visschubben om extra glans of glitter toe te voegen aan je nagellak of mascara.

Tallow: dierlijk vet met een verzachtende werking terug te vinden in nagellak en nagelriemolie.

Hyaluronic acid: een actief ingrediënt dat je veel tegenkomt in anti-rimpel en anti-aging producten. Wordt onder andere gewonnen uit vermalen hanenkammen.

Lanoline (wolvet): dierlijk vet dat wordt gewonnen uit schapenwol. Het is een hydraterend vet dat vaak voorkomt in producten voor je lippen. Omdat lanoline erg plakt en heel sterk hechtend is op de huid, wordt het regelmatig toegevoegd aan lipstick om de kleur beter te doen hechten.

Tip: print een spiekbriefje uit en stop het in je portemonnee.

#2 Zoek naar het officiële logo van de Vegan Society op het product

Doe je liever zelf geen onderzoek? Zoek dan naar het officiële logo van de Vegan Society op het product. De Vegan Society certificeert alleen 100 procent vegan producten.

#3 Volg bloggers en shops die het werk voor jou doen

Gelukkig zijn er diverse bloggers die regelmatig een lijst publiceren met de nieuwste vegan producten. Fulltime houden zij deze lijst voor je up-to-date. In Nederland is Naoki een betrouwbare bron.

Win!

