Goed nieuws voor de vegans: er bestaan nu ook veganistische eieren

Een ontbijtje met een overheerlijk gebakken eitje met kaas en spek in het weekend is bij sommige mensen niet weg te denken uit hun ontbijtritueel. Voor de veganisten onder ons zit een lekker broodje ei er echt niet in, maar twee Franse vrouwen hebben daar nu iets op gevonden. En jawel: we hebben het over veganistische eieren.

De pas afgestudeerde biologen, Philippine en Sheryline, hebben een veganistisch ei geproduceerd waarmee je kunt koken, klutsen en bakken. En niet geheel onbelangrijk: het vegan ei net zo lekker smaakt als een echt kippenei en heeft zelfs een eierschaal die je open moet breken.

Veganistische eieren

Het veganistische ei is volledig gemaakt van groenten, vertellen de dames op hun Instagrampagina. ‘We kwamen tot het besef dat mensen eieren het meeste missen in hun veganistisch dieet. Dit is een product dat je bij iedere maaltijd gebruikt: van ontbijt tot lunch en diner, en voor zowel zoete- als hartige gerechten. We besloten er zelf een te maken.’

Minder calorieën

Het duo is nog bezig met wat kleine aanpassingen aan het ontwerp en de smaak van het ei. De eierschaal is nu bijvoorbeeld nog van plastic, maar deze zal vervangen moeten worden door een milieuvriendelijker alternatief. Ook is het eiwit kloppen nog ingewikkeld, maar daar werken Philipinne en Sheryline hard aan. De veganistische eieren hebben minder calorieën en vetten dan de dierlijke variant, dus het is wellicht ook nog een leuke optie voor de niet-vegans op een brakke zondagochtend. De eieren zijn nog niet officieel op de markt, maar zullen halverwege 2020 in de winkels verkrijgbaar zijn.