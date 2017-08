Velvet lipsticktrend 2.0: deze make-up artist bedekt haar lippen met echt fluweel

De velvet lipsticktrend is al een tijdje razend populair. Maar echt fluweel op je lippen, dat was er nog niet. Tot nu dan.

Vooral make-up artist Jessica Ferrelli is een echte fan van deze trend. Ze plakt niet alleen stukjes velvet, oftewel fluweel, op haar lippen, maar voegt soms ook nog gekleurde steentjes toe. We weten niet zo goed wat we van deze trend moeten vinden, maar creatief is het in ieder geval wel!

Een bericht gedeeld door Jessica Ferrelli (@jessica_ferrelli) op 29 Jun 2017 om 6:44 PDT

Een bericht gedeeld door Jessica Ferrelli (@jessica_ferrelli) op 5 Jul 2017 om 6:55 PDT

Een bericht gedeeld door Jessica Ferrelli (@jessica_ferrelli) op 21 Jul 2017 om 6:38 PDT

