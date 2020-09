Of het nu gaat om Kate versus Meghan, Brandy versus Monica of Serena versus haar eigen zus Venus. De media is er dol op om vrouwen met elkaar te vergelijken en tegen elkaar uit te spelen. Maar gezusters Venus en Serena, die meer dan 31 keer tegenover elkaar stonden bij grote toernooien, trekken zich daar niets van. Met een bijzondere video voor Nike laten de zussen zien dat ze daar ver, heel ver, boven staan.

Video Venus en Serena Williams

Venus (40) en Serena Williams (38) hebben de tenniswereld voorgoed veranderd. Als twee jonge zwarte meisjes afkomstig uit het Californische Compton betraden ze op stormachtige wijze de witte tenniswereld. Twee zwarte zusjes die kunnen tennissen op wereldniveau? Dat had nog nooit iemand gezien. Door niets lieten de zusjes zich tegenhouden, wat heel toepasselijk ook de titel van hun nieuwste video voor Nike is. In You can’t stop us zien we archiefbeelden van twee piepjonge Williams-zusjes en beelden van wedstrijden waarin ze het tegen elkaar op moesten nemen.

You can’t stop us

‘Al sinds we kleine meisjes waren, heb je ons met elkaar vergeleken. Mijn spel versus haar spel. Rangschikking versus rangschikking. Mijn titels versus haar titels’, horen we de stem van Serena Williams zeggen. De jongste van de twee wil de kijker uitleggen dat, hoewel zij en haar zus elkaars concurrenten zijn, het altijd om meer ging dan overwinningen en verliezen. ‘We zijn zussen, ongeacht de uitkomst. Jij zag twee tennissers die probeerden een strijd te winnen. Wij zagen twee zussen die het spel veranderden.’

Hiermee is de mooie video een friendly reminder dat het in de wereld van sport niet altijd om statistieken hoeft te draaien. Door de jaren heen hebben Venus en Serena talloze meisjes geïnspireerd om hun dromen na te jagen, een boodschap die de puntentelling op de tennisbaan overstijgt.

Bekijk de video van de Williams zussen hieronder.