Veel mensen hebben moeite met de avondklok. ‘We moeten dan vanaf 9 uur ’s avonds al binnenblijven’. Tja, dat is even wat het is. Maar probeer het eens om te denken: wat nou als je vroeger naar bed gaat en eerder opstaat? Dan heb je nét zo’n lange dag en kun je gewoon naar buiten. Hoe? Zo verander je je ritme.

Je ritme veranderen, is geen kwestie van ‘gewoon doen’. Het is namelijk zo dat sommige mensen écht avondmensen zijn en andere ochtendmensen. Maar; dat kun je wel een beetje tweaken. Bovendien, slechts twintig tot dertig procent van de mensen zijn écht avondmensen, vertelt chronobioloog Niki Antypa van de Universiteit Leiden aan Quest.

Goed: er is dus hoop voor iedereen die ‘denkt’ een avondmens te zijn. Hoe verander je je ritme? Nou, zo.

Bepaal hoelang je moet slapen

Je kunt wel heel laat naar bed gaan, maar als je dan vroeg opstaat, heb je gewoon te weinig geslapen. En van te weinig slaap, wordt geen enkel mens gelukkig. Dus: bepaal hoelang jij moet slapen. Artsen adviseren in ieder geval zeven uur in dromenland te zijn. Het ontdekken van je ideale slaapritme doe je zo.

Je kunt wel heel laat naar bed gaan, maar als je dan vroeg opstaat, heb je gewoon te weinig geslapen. En van te weinig slaap, wordt geen enkel mens gelukkig. Dus: bepaal hoelang jij moet slapen. Artsen adviseren in ieder geval zeven uur in dromenland te zijn. Het ontdekken van je ideale slaapritme doe je zo. Pas je slaapcyclus geleidelijk aan

Van nul naar honderd? Beter niet. Het aanpassen van je slaapcyclus vergt tijd. Volgens Wikihow adviseren slaapspecialisten aanpassingen in vijftien minuten per keer. Dus: gaat jouw wekker altijd om 07.00? Dan zet je ‘m nu om 06.45. Dat houd je drie of vier dagen vol en dan ga je er weer vijftien minuten van afhalen. Ben jij wel op voor een utidaging? Zet ‘m dan dertig minuten vroeger dan normaal.

Van nul naar honderd? Beter niet. Het aanpassen van je slaapcyclus vergt tijd. Volgens Wikihow adviseren slaapspecialisten aanpassingen in vijftien minuten per keer. Dus: gaat jouw wekker altijd om 07.00? Dan zet je ‘m nu om 06.45. Dat houd je drie of vier dagen vol en dan ga je er weer vijftien minuten van afhalen. Ben jij wel op voor een utidaging? Zet ‘m dan dertig minuten vroeger dan normaal. Stop met sluimeren

En dan niet snoozen he! Want dat is funest. Als je namelijk wakker wordt van je wekker en je drukt op sluimeren, kom je weer in een halve slaapstand, maar dat is niet de slaap waar je van uitrust. Sterker nog: het maakt je vermoeider. Dus hups, meteen dat bed uit. In een podcast waar Lienke de Jong (je weet wel, die van Dear Good Morning) te gast was, vertelde ze dat zij met de vijftien seconden regel werkt, als een soort spelletje. Als de wekker gaat, binnen vijftien seconden je bed uit zijn. Aanrader!

En dan niet snoozen he! Want dat is funest. Als je namelijk wakker wordt van je wekker en je drukt op sluimeren, kom je weer in een halve slaapstand, maar dat is niet de slaap waar je van uitrust. Sterker nog: het maakt je vermoeider. Dus hups, meteen dat bed uit. In een podcast waar Lienke de Jong (je weet wel, die van Dear Good Morning) te gast was, vertelde ze dat zij met de vijftien seconden regel werkt, als een soort spelletje. Als de wekker gaat, binnen vijftien seconden je bed uit zijn. Aanrader! Slaapklimaat

Zorg ervoor dat de omstandigheden om te gaan slapen goed zijn. Dus: een uur van te voren geen schermen meer, zo leert je lichaam dat het avond is. Zorg dat het goed donker is als je gaat slapen en doe ’s ochtends meteen de lichten aan (weer een natuurlijke dag-nachttruc) en zorg dat de temperatuur goed is in de slaapkamer. Een beetje frisse lucht doet ook altijd wonderen voor een fijne nachtrust.

Zorg ervoor dat de omstandigheden om te gaan slapen goed zijn. Dus: een uur van te voren geen schermen meer, zo leert je lichaam dat het avond is. Zorg dat het goed donker is als je gaat slapen en doe ’s ochtends meteen de lichten aan (weer een natuurlijke dag-nachttruc) en zorg dat de temperatuur goed is in de slaapkamer. Een beetje frisse lucht doet ook altijd wonderen voor een fijne nachtrust. Voeding aanpassen

We weten het natuurlijk wel, maar na het eten nog aan de suiker, alcohol of andere stimulerende middelen: liever niet. Je lichaam krijgt dan namelijk een energieoppepper, terwijl je eigenlijk wil dat het in de mood for bed komt. En: ’s nachts dorstig? Drink dan liever alleen wat water en niet een glaasje melk. Ook dit heeft te maken met de rust in je lijf bewaren.

We weten het natuurlijk wel, maar na het eten nog aan de suiker, alcohol of andere stimulerende middelen: liever niet. Je lichaam krijgt dan namelijk een energieoppepper, terwijl je eigenlijk wil dat het in de mood for bed komt. En: ’s nachts dorstig? Drink dan liever alleen wat water en niet een glaasje melk. Ook dit heeft te maken met de rust in je lijf bewaren. Weekend? Ha, niet voor je wekker.

Oke, misschien een beetje. Maar blijf max. één a twee uur langer in bed liggen dan anders. Je helpt je ritme zo weer naar de gallemiesen en als je er éindelijk in zit, is dat het laatste wat je wil.

Oke, misschien een beetje. Maar blijf max. één a twee uur langer in bed liggen dan anders. Je helpt je ritme zo weer naar de gallemiesen en als je er éindelijk in zit, is dat het laatste wat je wil. Beloning

Het kan helpen om, als je moeite hebt met vroeg opstaan, de beloning voor jezelf te bedenken. Bijvoorbeeld: als je vroeg op staat, spring je onder de douche en loop je naar je favoriete bakker voor je lievelingscroissant. Of als je vroeg op staat, ga je meteen een work-out doen en dan kun je ’s avonds lekker bankhangen. Nou ja: bedenk iets wat voor jou werkt.

Is een verandering forever voor jouw een te ver van je bed show? Dan kun je er natuurlijk ook een challenge van maken, speciaal voor deze dagen tot de avondklok voorbij is. En eerlijk: om negen uur ’s avonds in je bedje liggen is echt veel leuker dan op de bank zitten balen dat je niet naar buiten mag.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: WikiHow, Quest, Pexels