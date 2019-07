Zet het in je agenda: er gaat heel wat veranderen bij Expeditie Robinson

Al weken, wat zeggen we, maanden van tevoren beginnen de speculaties over de kandidaten van Expeditie Robinson. Mensen worden gespot op het vliegveld, zijn verdacht stil op social media: noem het maar op. Maar met deze twist hadden we nog geen rekening gehouden.

Want ja, zeg je Expeditie Robinson, dan zeg je donderdagavond half 9 klaarzitten voor de buis en afstemmen op RTL 5. Toch is dat niet langer het geval. Het programma verhuist namelijk naar de zondagavond van RTL 4. Het nieuwe seizoen van de survivalshow is vanaf zondag 1 september zestien weken lang om 20.00 uur te zien bij deze zender.

Sterkste RTL-merken.

RTL verklaarde maandag dat ‘Expeditie Robinson al jarenlang één van de sterkste RTL-merken is’ en ‘daarmee thuishoort op het hoofdpodium en dus op vlaggenschip RTL 4’. De ‘nabeschouwing’ van Expeditie Robinson blijft wel op RTL 5. Na iedere aflevering, rond 21.00 uur, praat Luuk Ikink in Eilandpraat met afvallers en (oud)deelnemers na en worden exclusieve fragmenten vertoond. We zijn benieuwd of we Rob Geus en Royke Donders de strijd aan zien gaan op het eiland. Man, man, man, wat zou dat leuk zijn.

