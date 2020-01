Verdrietig nieuws: ‘Meneer Aart’ van Sesamstraat overleden

Keek jij vroeger ook altijd Sesamstraat? Dan hebben we treurig nieuws voor je: acteur Aart Staartjes is vandaag op 81-jarige leeftijd overleden aan zijn verwondingen. Afgelopen vrijdag raakte Aart betrokken bij een ongeluk in Leeuwarden met zijn brommobiel.

Veel mensen kennen Aart van het kinderprogramma Sesamstraat, waarin hij de norse ‘Meneer Aart’ speelde. De televisiemaker en acteur werkte in zijn carrière veel mee aan kinder- en jeugdprogramma’s. In de jaren 70 en 80 was Aart medeverantwoordelijk voor spraakmakende jeugdseries als Het Klokhuis, De Film van Ome Willem en De Stratemakeropzeeshow.

Niet bang

Eerder vertelde de acteur in het programma Sterren op het Doek niet bang te zijn voor de dood. ‘De dood is wel het minste wat ik vrees. Maar dat ik invalide word, dat lijkt me erg’, zei Aart. Ook kwam de dood volgens hem steeds dichterbij. ‘Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit. Als je 81 bent zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein.’

Bron: Story | Beeld: ANP