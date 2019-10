Check jij nog wel eens stiekem appjes die je binnenkrijgt, terwijl je op de fiets zit? We snappen het, het is een hardnekkige gewoonte waarbij nieuwsgierigheid het wint van de wet. Toch komt niet iedereen hier ongezien mee weg: tussen mei en september is het aantal boetes voor smartphonegebruik in het verkeer bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor.

Ruim 44.000 mensen kregen dit jaar een boete op de mat. Daarvan werden 9.200 fietsers beboet voor het gebruik van hun telefoon in het verkeer.

Appverbod

Sinds 1 juli is het verboden om te appen op de fiets. Voor automobilisten en veel andere verkeersdeelnemers was het al verboden om te appen en bellen, maar sinds 1 juli geldt dit dus ook voor fietsers. Doe je het toch en word je betrapt door de politie? Dan kun je een boete van 95 euro verwachten.

Snelle Jelle

De politie schreef twee keer zoveel boetes uit voor smartphonegebruik in het verkeer, maar het totaal aantal boetes daalde in dezelfde periode wel. Vorig jaar deelde de politie 3,2 miljoen boetes uit van mei tot september, nu daalt dat aantal naar iets onder de 3 miljoen. Verreweg de meeste bekeuringen krijgen we omdat de de snelle Jelle willen spelen en te hard rijden: 2,5 miljoen van de bonnen werd uitgeschreven voor een snelheidsovertreding.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: LINDA.nl, ANP | Beeld: Shutterstock