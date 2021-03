De verkiezingen naderen en over iets meer dan een week is het ons (als het goed is) iets duidelijker welke partijen ons nieuwe kabinet gaan vormen. Al een aantal wekenlang is hét gespreksonderwerp van de dag de verkiezingen en is de meest gestelde vraag ‘op wie ga jij stemmen?’.

Naast dat gespreksonderwerp zijn er ook veel programma’s, debatten en campagnes voor de verkiezingen. In de verkiezingsquiz Kiespijn, doet VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen vanavond mee. Ga jij ook kijken?

Verkiezingsquiz ‘Kiespijn’

Het programma Kiespijn op NPO3 bestaat uit vier afleveringen die op de vier zondagen voor de verkiezingen te zien zijn. Op zondag 21 februari blikte presentator Diederik Ebbinge voor het eerst vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Dit doet hij samen met Rutger Castricum, Hanneke Groenteman en Gijs Rademaker.

Teamcaptains

Elke week zijn er nieuwe gasten aanwezig die samen met teamcaptains Rutger en Hanneke de stortvloed aan partijen, meningen en standpunten iets overzichtelijker maken voor de kijker. En vanavond is een van deze gasten hoofdredacteur Debby.

Links en rechts

In de quiz gaat het vooral over partijgeschiedenis, social mediagebruik en natuurlijk over de typische linkse en rechtse uitingen. Naarmate de verkiezingen steeds dichterbij komen wordt er ook steeds meer duidelijk over peilingen, zoals welke mensen op welke partijen gaan stemmen.

Aflevering 7 maart

In de aflevering van vanavond – 7 maart – zijn we nog maar tien dagen weg van de verkiezingen en wordt het allemaal steeds spannender. De gasten die meespelen zijn Lucky Fonz III, Bridget Maasland, Tatum Dagelet en natuurlijk Debby Gerritsen.

Kijk je vanavond ook mee? De aflevering is te zien rond 20.25 uur op NPO3. En mocht je het vanavond missen, dan kun je de quiz altijd hier nog terugkijken.

