Verklapt deze theorie dat Nikkie de Jager Wie is de Mol? verlaat?

De aflevering van Wie is de Mol? afgelopen zaterdag houdt iedereen flink bezig. Rik was nergens te zien, de kandidaten moesten zelf op de bekende laptop kijken of ze door waren of niet en het moment van de eliminatie zorgde ervoor dat de kijkers in spanning achtergelaten werden.

Fans kregen te zien dat Nikkie en Robèrt als laatsten op een toren stonden en dat een van hen rood licht kreeg. Maar of dat Nikkie of Robèrt was, leek onmogelijk te zien. De volgende aflevering wordt pas over een paar dagen uitgezonden, maar deze theorie zou al verklappen wie Wie is de Mol? verlaat.

Speurwerk

Enkele Wie is de Mol?-fans hebben flink wat speurwerk verricht. Het lijkt erop dat Nikkie aflevering 3 verlaat. Op onderstaande foto’s is namelijk te zien dat zij op het gebouw zit waar het rode licht vandaan komt. Zou het?

AI. Nikki ligt eruit. Kijk maar eens naar deze afbeeldingen. De verliezer staat op deze toren en Nikki gaat deze toren in. #widm #moltalk pic.twitter.com/gkOLKqaC8t — Hélène de Bruine (@helenedebruine) 19 januari 2019

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP