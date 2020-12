Verlaat er opnieuw een koppel eerder ‘Temptation Island’?

Of het nu door een telefoon was – Melissa zocht niet alleen via die antenne op haar hoofd contact – of een zwangerschap, al twee keer moest een koppel eerder dan gepland Temptation Island verlaten. En ook dit seizoen lijkt het weer raak.

Nu denk je misschien: ze hebben bij de productie toch wel iets geleerd van voorafgaande seizoenen? Blijkbaar niet, want wederom werd een van de stellen linea recta op het vliegtuig gezet. Tenminste, als we deze roddels mogen geloven dan.

Koppel Temptation Island

Niemand minder dan Michella Kox is namelijk ter ore gekomen dat het ook dit seizoen weer misgaat. En aangezien zij dé roddelkoningin van Nederland is, schuilt er misschien wel een kern van waarheid in dit verhaal. Toch laat ze verder niet veel los. Ze vertelt slechts in haar Instagram Story: ‘Ik weet welk koppel eruit gaat bij Temptation. Zij verlaten eerder het programma.’

Wie o wie

Hoewel ze verder haar lippen stijf op elkaar houdt, is Michella wel aan het bedenken of ze deze informatie zal delen met haar volgers. We moeten dus nog even afwachten, maar Team Tempa uitten al eerder hun verdenkingen. Bij een post van het koppel is te lezen: ‘Gregory en Karina chillen ‘m gewoon samen. Sinds wanneer mogen de kandidaten iets posten waar zij beiden op staan? Tenzij, er misschien dit jaar er weer een extra koppel is.’ Zou het? Misschien ging ‘vieze Greg’ zó erg de mist in, dat er besloten is om het avontuur vroegtijdig af te breken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Team Tempa (@team_tempa)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL