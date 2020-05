Temptation Maffia: deze verleider is te zien in ‘Mocro Maffia’

‘Temptation Island’ en ‘Mocro Maffia’, het is niet een combinatie die je snel verzint. (Tenzij je villa’s in Thailand verplaatst naar Marrakech natuurlijk.) Toch is er een link tussen beide televisieprogramma’s.

Die link heet Efrain. Spierbundel Efrain, die nu druk bezig is met het veroveren van Angela als verleider op Temptation Island, was te zien in de populaire serie Mocro Maffia. Vooruit, zijn rol was inie minie en tekst had hij niet, maar je kunt Efrain spotten als een van de bodyguards van misdaadbazin Tia Alvarez, als zij met ‘Paus’ afspreekt in een restaurant.

Efrain is te zien in aflevering 5 van seizoen 2, op ongeveer 24:00. Hieronder kun je de foto’s bekijken.