Heeft verleider Jaimy van ‘Temptation Island’ een relatie met deze GTST-actrice?

Sinds donderdag kunnen we weer volop genieten van een nieuw seizoen Temptation Island, waar vier koppels de ultieme relatietest aangaan. Knappe verleiders en verleidsters trekken alles uit de kast om de stellen te laten vreemdgaan, wat in het verleden al vaak is gelukt. Eén van hen is de 21-jarige verleider Jaimy, die al eerder vertelde het bed te hebben gedeeld met meer dan 100 vrouwen. Nu gaan de geruchten dat één van die recente vrouwen een voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice is.

Zo wordt er gedacht dat verleider Jaimy van Temptation Island een relatie, of in ieder geval aan het daten is met actrice Gaby Blaaser, die we nog kennen als Sacha uit GTST.

Verleider Jaimy en Gaby Blaaser

Laatst waren verleider Jaimy en Gaby aanwezig bij het programma Temptation Talk, weet Cosmopolitan. Voordat het programma begon, was op Instagram te zien dat ze samen genoten van een sushi-onderonsje. Dé foto die de geruchtenmolen deed draaien, was een kiekje waarop de twee te zien waren met een hartje erbij. Volgens verleider Jaimy hebben hij en Gaby het ‘alleen maar’ gezellig samen, maar meer is het niet. Zo laat hij weten via zijn Instagram Stories. Geen relatie dus, maar wat niet is kan nog komen natuurlijk.

Is that you, Gaby?

Het is ons ook opgevallen dat Gaby er tegenwoordig heel anders uitziet dan haar GTST-dagen. Zo heeft de actrice het één en ander aan haar gezicht laten doen en plaatst ze behoorlijk sexy foto’s op haar Instagram-account. Op het moment houdt ze zich vooral bezig met sporten, voeding en haar leven als Instagram-influencer.

Bekijk hieronder hoe Gaby er nu uitziet:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gaby Blaaser (@gaby.blaaser) op 12 Feb 2019 om 4:17 (PST)

Bron: Cosmopolitan NL | Beeld: RTL, Instagram