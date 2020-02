Oh là là: Dit zijn de verleiders van Temptation Island 2020

Het nieuwe seizoen van Temptation Island gaat binnenkort van start. We zaten er al met smart op te wachten, maar de nieuwe verleiders zijn nu ein-de-lijk bekend gemaakt. De single mannen gaan er weer alles aan doen om de bezette vrouwen voor zich te winnen. En aan hun uiterlijk zal het zeker niet liggen.

Zou het deze acht knappe mannen lukken om de vrouwelijke deelnemers te verleiden? We stellen ze even van links naar rechts aan je voor.

Christophe (23)

De Vlaamse Christophe, ook wel ‘Tarzan’ of ‘Thor’ genoemd, heeft zijn lichaamsbouw en wilde haren mee zitten. Christophe zoekt graag het avontuur op en doet aan yoga en salsa dansen. Met zijn moves hoopt hij wat puntjes te scoren bij de dames.

Grigor (28)

Grigor is een Vlaamse fashion stylist en hoopt de vrouwen met zijn looks voor zich te winnen. Zijn tactiek? ‘De beste vriend worden van de dames en ze troosten na het zien van slechte kampvuurbeelden.’

Efrain (22)

Efrain uit Voorburg werkt als manager in een sportwinkel. De sportieveling is een verleider in hart en nieren. Met zijn praatjes weet hij elke vrouw voor zich te winnen. Zijn levensmotto is dan ook: ‘een dag geen nummer kunnen scoren is een dag niet geleefd’.

Bas (25)

Bas is een typische blonde jongen uit Hellevoetsluis waar de vrouwen allemaal voor vallen. Hij komt rustig over, maar is een echte veroveraar. Zijn looks zorgen bij de vrouwen voor één groot gevaar: dit is een man waar je je relatie voor op het spel zou zetten.

Sam (23)

Sam is zelfstandige ‘car wrapper’ uit België en een echte sfeermaker. Hij trekt zich van niets of niemand iets aan en is de eerste die zijn soepele heupen zal laten zien.

Matthieu (22)

Matthieu is een grappige en goedlachse man die werkt als havenarbeider in België. Met zijn flauwe grapjes windt hij iedere vrouw om zijn vinger. En dat afgetrainde lichaam helpt daar ook een handje bij.

Joris (23)

De Limburgse Joris is een grote sportieve jongen. Logisch, want hij is student van een sportopleiding. Ambitieus, sportief en lief, wat wil een vrouw nog meer? ‘Niemand is gemaakt om monogaam te zijn en vrouwen zeker ook niet’, aldus deze verleider.

Daan (25)

Daan uit Eindhoven is topsporter een een flinke doorzetter. Niet alleen in de sport, maar ook bij de vrouwen. Hij blijft vechten tot hij krijgt wat hij wil. ‘Hoe onbereikbaarder, hoe beter!’, aldus Daan.

Nou, dat beloofd in ieder geval weer spannend te worden. Temptation Island 2020 is vanaf 26 februari te zien op RTL en op Videoland.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL