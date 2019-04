Zijn dit dan écht de nieuwe verleid(st)ers van ‘Temptation Island VIPS’?

Eerder dachten we al een paar bekende koppen gespot te hebben voor de opnames van Temptation Island VIPS. Toch bleken die samen op reis te zijn voor de All Stars-editie van Ex on the Beach. Maar nu lijken de verleid(st)ers van het nieuwe seizoen écht bekend te zijn.

En deze hartenbrekers doen echt niet onder voor de namen die we eerst dachten te hebben. Want niemand minder dan Lie Meurs zal haar opwachting maken in de VIPS-variant. Voordat je denkt ‘Hè, wie?’, Lie zat in Ex on the Beach seizoen 3. Je weet wel die met Temptation’s Alex, Jorden en Channah.

De Bachelor

Maar dat is niet de enige knappe dame die het hoofd van de mannen op hol zal proberen te brengen. Ook Danielle Koppers uit De Bachelor 2017 zal het de koppels moeilijk maken. Tenminste, als we Team Tempa moeten geloven dan. We mogen toch hopen dat deze namen geen grap zijn. De rest van de verleid(st)ers zijn misschien nog minder bekend, maar dat betekent niet dat ze daardoor onderdoen voor de rest. Hieronder in de foto’s zie je een volledig overzicht.

Beeld: RTL, Facebook