Temptation Island is pas sinds vorige week weer te zien, maar maakt nu al de nodige tongen los. Want vooral (vieze) Greg lijkt al he-le-maal de fout in te gaan. Ook verleidster Carré doet een boekje open over het programma.

Carré is actrice in het dagelijks leven en zou je onder meer kunnen kennen van series als Vakkenvullers en Fitgirls. Maar meedoen aan een programma als Temptation Island, dat is toch wel andere koek. ‘Reality-tv is zó anders’, vertelt ze aan Metro. ‘Bij acteren weet ik precies wat ik moet doen en waar ik naar moet kijken.’

Carré Temptation

In dit programma kun je niet weten wat er elke keer weer gaat gebeuren. ‘Voor de deelnemers moet het spannend blijven, dus er werd ons niet veel verteld. Gelukkig kan ik gemakkelijk mezelf zijn.’ Hoewel het in het begin heel leuk en gezellig was, veranderde dat gevoel naar verloop van tijd. ‘Hoe langer je er zit, hoe moeilijker het wordt. Heel veel mensen zullen onderschatten hoe lastig het kan zijn om veertien dagen met vreemde mensen in een villa te zitten in het buitenland.’

Moeilijk

De deelnemers mogen natuurlijk hun telefoon niet meenemen en kunnen zo niet even contact zoeken met familie en vrienden. ‘Hoe verder die twee weken vorderden, hoe moeilijker het werd, ook al had ik een goede klik met al die jongens en meiden. Vooraf was ik wel een beetje bang dat niemand me aardig zou vinden, maar ik ben blij dat ik gegaan ben.’

Volwassener

Hoewel het concept van het programma dus anders is dan voorafgaande jaren, wordt het volgens Carré alsnog een heel goed seizoen. ‘Iedereen denkt wat meer na over drank bijvoorbeeld, het gaat wat dat betreft niet helemaal los’, verklaart de actrice. ‘Het is meer classy, volwassener en meer serieus, zoals ik ook in Temptation USA heb gezien. Ik zou nooit als verleidster aan die andere Temptations hebben meegedaan.’

Drama

Het gaat dan ook écht meer om de liefde, zoals ook bij Temptation USA het geval was. De koppels moeten uitvinden of zij de ware zijn voor elkaar of dat het gras inderdaad groener is aan de overkant. ‘Als kijkers eerder over Temptation Island iets te klagen hadden, dan was het dat het te plat en te ordinair was. Nu krijgen zij drama’, sluit Carré af over Temptation.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality, Metro | Beeld: RTL