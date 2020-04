Onze dank is groot aan verleidster Eline, want dankzij haar vrijpartij met Arda is het huidige seizoen van ‘Temptation Island’ toch nog een tikkie spannend geworden. En daar houdt het niet op: de verleidster zou met nog iemand anders het bed hebben gedeeld.

Kijk, bij VIVA denken we graag mee met realityprogramma’s. Of het nu gaat over Temptation Island of Love Island, we geven graag onze mening. Wie weet heeft iemand er wat aan. Daarom hopen we dat Peter van der Vorst, de baas van RTL, even meeleest. We hebben namelijk een hele goede tip, al zeggen we het zelf. Komt ‘ie: film ook wat er tussen alle verleiders en verleidsters gebeurt.

Waarom? Nou, drie redenen:

Daar gebeurt vaak meer dan met de koppels

De verleiders en verleidsters doen natuurlijk ook mee voor de fame, maar in net iets mindere mate dan de Melissa’s of Demi’s van deze wereld

De verleiders en verleidsters zijn niet zo bezig met de camera’s en wat ze wel en niet kunnen zeggen. Is toch net wat leukere tv.

Verleidster Eline en verleider Daan

Dat gezegd hebbende, terug naar verleidster Eline. Na afloop van haar vrijpartij met Arda vertelde Arda, the gentleman die hij is, dat de vrijpartij ‘niet top was’. Onder een Facebook-bericht met die uitspraak neemt verleider Daan het echter voor Eline op. ‘Ik weet niet wat zij samen gedaan hebben, maar de sex met Eline was zeker niet mis!, schrijft hij.

Betekent dit dat Eline niet alleen met Arda maar ook met collega-verleider Daan een avontuurtje heeft beleefd? Wij vermoeden van wel.

One happy island

Dat de verleiders en verleidsters het onderling gezellig met elkaar hebben, is overigens niets nieuws. Zo deelde verleidster Chloë, die Kevin verleidde tot vreemdgaan, het bed met Joshua en plaatste Nikki en Bas ook al een kiekje van hen samen in bed.

