De verliezende finalist van ‘Wie is de mol?’ is bekend na bloedstollende finale

Hoewel de definitieve uitslag van het populaire programma ‘Wie is de mol?’ nog even op zich laat wachten, werd tijdens de spannende finale zaterdagavond wel een klein tipje van de sluier opgelicht.

Let op: spoilers

SBS6-verslaggever Charlotte Nijs, oud-voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija en actrice Renée Fokker schopten het vorige week tot de finale. Schrijver Splinter Chabot mocht de finale helaas niet meer meemaken.

In de voorlaatste aflevering voerden de drie finalisten de laatste opdrachten uit in Tsjechië. Zo moesten ze een mijn in en waren ze in de weer met steps en mountainbikes.

‘Ben jij de mol?’

Het meest spannende moment van de aflevering kwam toch wel tijdens de laatste avond. Charlotte, Roxanne en Renée dineerden samen en vroegen aan elkaar of ze de mol waren. Meer dan wat speculaties en vragende blikken leverde dat niet op. Aan het eind van de uitzending sprak presentator Rik van de Westelaken de drie deelneemsters persoonlijk toe, voordat ze de laatste test moesten maken. Die finaletest bestaat veertig vragen over het gedrag en de identiteit van de mol. De uitslag daarvan bepaalt wie de winnaar is van het populaire programma.

De verliezende finalist

Charlotte en Rocky dachten dat Renée de mol is. Renée zelf stemde op Rocky. Dat bleek toen de vrouwen de test aan het maken waren. Het was Rik die aan het eind een tipje van de sluier oplichtte. Hij maakte de verliezende finalist bekend. Charlotte is niet de mol en ook niet de winnaar van het spel. Wie wel de mol is, doet Rik volgende week uit de doeken.

Vrouwenfinale

Het is voor het eerst sinds 2012 dat er alleen vrouwen in de finale staan. In dat jaar was Anne-Marie Jung de mol, Hadewych Minis de winnaar en Liesbeth Staats de verliezend finalist.

Ruim 3 miljoen kijkers

Het NPO 1-programma trok zaterdag 3.168.000 kijkers. Ook de seizoensopening van Wie is de mol? begin januari trok ruim drie miljoen kijkers, de best bekeken opening ooit. Maar laten we eerlijk zijn, het is dan ook een verdomd spannend seizoen.

Bron: ANP | Beeld: AVROTROS