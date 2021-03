Maak kennis met Liselot: de verloofde van CDA-leider Wopke Hoekstra

Succesvolle carrière

Liselot heeft net als Wopke een succesvolle carrière. Ze werkt als huisarts. ‘In mijn ogen heb ik het meest fantastische beroep dat er bestaat,’ zegt ze in tijdschrift Margriet. ‘Ik kom uit een artsengezin. Wat overigens niet wil zeggen dat het van meet af aan een uitgemaakte zaak was dat ik dokter zou worden.’

De tekst gaat verder onder de foto.

Druk gezinsleven

Wopke en Liselot hebben een druk gezinsleven met vier kinderen, met wie ze wonen in het Gooi. In combinatie met hun topbanen is dat weleens aanpoten, geeft de CDA-leider toe aan Story. ‘Je bent altijd aan het kijken wanneer er tijd is, hoe kun je werk en kinderen blijven combineren én tijd voor elkaar en jezelf overhouden, om te sporten of wat dan ook. Dat gaat ook weleens mis. Die baan van mij vraagt veel, dus dat gaat ook weleens ten koste van tijd met de familie.’

Ziekte

Het stel beleefde een angstige periode toen een van hun kinderen ziek werd. Hun toen eenjarige zoontje was getroffen door een zeldzame ziekte. Een ziekte die slechts bij één op de miljoen kinderen voorkomt. ‘Hij bleek een levertumor te hebben,’ vertelde Wopke destijds in het AD. Het stel, dat nog drie oudere kinderen heeft, was intens verdrietig. ‘Kinderen horen niet ziek te worden, jonge mensen ook niet, maar kinderen is natuurlijk helemaal… En die horen zeker geen kanker te krijgen. Natuurlijk is dat rampzalig nieuws en de vraag is dan vervolgens ook: hoe gaan we er alles aan doen om te zorgen dat hij beter wordt?’ De CDA-politicus was destijds druk bezig met de voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen, maar er was voor hem geen twijfel: hij legde per direct zijn werk neer. Zijn gezin had hem nodig. Een jaar lang nam hij verlof om er voor zijn zoontje te zijn. Het gaat nu goed met het jochie, maar de vlag mag pas over vier jaar écht uit.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wopke Hoekstra (@wopke_hoekstra)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wopke Hoekstra (@wopke_hoekstra)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Story | Beeld: Brunopress, Peter Smulders