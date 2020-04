Verontwaardiging en onbegrip na quarantaine-uitspraak Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries plaatste zaterdag een tweet met een vergelijking tussen de huidige quarantaine-tijd én een gevangenisstraf. Bij vele viel deze uitspraak niet in goede aarde.

Peter twitterde gisteren: “Ik ben benieuwd of een groot gedeelte van Nederland na een aantal weken mild ‘huisarrest’ nu nog steeds van mening is dat opgesloten zitten in Nederlandse gevangenissen ‘niks voorstelt.’ Opgesloten zitten, geen vrijheid hebben en moeten doen wat anderen zeggen is gewoon zwaar…”

Ik ben benieuwd of een groot gedeelte van Nederland na een aantal weken mild 'huisarrest' nu nog steeds van mening is dat opgesloten zitten in Nederlandse gevangenissen 'niks voorstelt'. Opgesloten zitten, geen vrijheid hebben en moeten doen wat anderen zeggen is gewoon zwaar… — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) April 25, 2020

Boze twitteraars

Veel mensen zijn verontwaardigd over deze vergelijking en laten hem dat duidelijk weten.

Tja iedereen heeft keuzes in zijn leven, sommigen maken nu eenmaal verkeerde keuzes en dan moet je achteraf niet zeuren.

Er zijn nu mensen die niets verkeerd hebben gedaan, die lastiger dan die delinquenten aan eten of een dak boven hun hoofd komen, dus hou op met janken… — ItismePatty (@itisme_Patty) April 25, 2020

Ik moet hieruit opmaken dat we medelijden moeten gaan krijgen met pedofielen, moordenaars, verkrachters en meer van dat soort freaks? — …:: Mindspin ::… (@mind_spin) April 25, 2020

Ik vind dit nogal een vergelijking. Je hebt een misdrijf gepleegd, je had van tevoren kunnen bedenken dat je in de gevangenis kunt belanden, het is je eigen keuze geweest. Soms doe je het in een opwelling, maar dan moet je nog opgesloten zitten om de maatschappij te beschermen. — Noortje van Lith (@LithNoortje) April 25, 2020

Het is ook de bedoeling dat het zwaar is, het is een straf. Ze moeten beseffen dat hun daden consequenties hebben. En dus geen enkele reden om ze daar te verwennen of teveel vrijheid te geven. Vergeleken met veel andere landen stelt het hier inderdaad niets voor. — Turin-Turambar (@TurinGorthol) April 25, 2020

In totaal ontving Peter meer dan 2000 reacties op zijn omstreden bericht.

Begrip vragen

“Volgens mij bedoelt hij iets te zeggen over hoe het is om zo te leven. Omdat er mensen zijn die denken dat huisarrest/enkelband/gevangenis etc. niks voorstelt. Een luilekkerland is”, twittert ene Monique in een zeldzame comment die Peter juist een hart onder de riem steekt. Dat deed John van den Heuvel ook. Zijn RTL Boulevard-collega nam het gisteren in de show op voor Peter. “Ik denk dat Peter een beetje begrip probeerde te vragen voor mensen die het net als heel veel Nederlanders moeilijk hebben”, aldus John. “Ik ben veel gebeld door mensen die in de gevangenis zitten – ook door bewaarders, overigens – en je moet je toch voorstellen: zij mogen ook geen bezoek ontvangen, ze zitten op meerpersoonscellen met iemand die de hele dag hoest en proest.”

